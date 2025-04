Savaitės orų prognozėje – šiluma, liūtys, o tada ir šalnos: skelbia, ko kada laukti

Pūs nestiprus, besikeičiančios krypties vėjas, 5–10 m/sek. greičiu. Didesnėje šalies dalyje diena bus vasariškai šilta, temperatūra kils iki 21–26 laipsnių, tik šiaurės vakariniuose rajonuose bus vėsiau, čia šils iki 18–20 laipsnių, o prie jūros gali būti dar laipsniu kitu vėsiau.

Antradienio naktį iš pietvakarių artės atmosferos frontas. Vakarinėje šalies dalyje debesuotumas didės, antroje nakties pusėje čia daug kur palis, o likusioje šalies dalyje debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža. Pūs silpnas, nepastovios krypties vėjas. Naktis bus gaivi, temperatūra kris iki 5–10 laipsnių šilumos.

Antradienio dieną per šalį slinks minėtas atmosferos frontas. Debesuotumas bus nepastovus, per daugelį rajonų praslinks trumpalaikiai lietūs, vietomis pažaibuos ir pagriaudės. Pūs nestiprus, besikeičiančios krypties vėjas, 5–10 m/sek. greičiu, tik per perkūniją gali papūsti stipriau.

Temperatūra didesnėje šalies dalyje dar spės pakilti iki 21–26 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose jau bus vėsiau, čia temperatūra daug kur nekils aukščiau 15–20 laipsnių.

Trečiadienio naktis bus debesuota su pragiedruliais, didesnėje šalies dalyje, bet daugiausia Rytų Lietuvoje, trumpai palis, išliks nedidelė perkūnijos tikimybė. Lietui praslinkus vietomis nusidrieks rūkas. Papūs silpnas šiaurės vakarų, šiaurės vėjas. Temperatūra pažemės iki 5–10 laipsnių šilumos.

Trečiadienio dieną bus ir tankesnių debesų, ir giedresnio dangaus plotų, lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Nestiprus vėjas daugiausia pūs iš šiaurės, 5–10 m/sek. greičiu. Su šiaurės vėju į šalį plūs gaivesnio oro masė, tačiau išliks šilta, temperatūra popietę pakils iki 16–21 laipsnio.

Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną debesuotumas bus nepastovus, vietomis trumpai palis. Naktį kai kur susidarys rūkas. Naktį pūs silpnas, dieną nestiprus šiaurės, šiaurės rytų vėjas. Naktį vės iki 4–9 laipsnių šilumos, o dieną vėl šils iki 16–21 laipsnio.

Penktadienį netoli mūsų šalies turėtų slinkti žemo slėgio sūkurys. Atplauks tankesni debesys, pragiedrulių bus mažiau nei ankstesnėmis dienomis. Vietomis palis, bet daugiausia negausiai.

Naktį šiaurės vėjas dar bus nestiprus, bet dieną sustiprės labiau. Iš šiaurės ims plūsti dar šaltesnis oras: naktį temperatūra dar nekris žemiau 3–8 laipsnių šilumos, bet dieną jau nekils aukščiau 13–18 laipsnių, o šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose kai kur gali būti dar laipsniu kitu vėsiau.

Pagal dabartinius duomenis savaitgalį Baltijos regione turėtų stiprėti aukšto slėgio sritis, todėl kritulių jei ir bus, tai labai nedaug, deja, iš šiaurės plūs šalto oro masė, todėl naktys bus šaltos ir su stipriomis šalnomis, o dienomis šils tik iki 7–12 laipsnių.