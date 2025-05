Dalyje Lietuvos vėl fiksuotos šalnos, tačiau meteorologas turi ir gerą žinią

„Penktadienis Vakarų Lietuvoje buvo saulėtas , o rytuose – debesuotas ir lietingas. Aukščiausia oro temperatūra 11–16 laipsnių šilumos. Naktį daugiausia palijo Rytų Lietuvoje.

Žemiausia oro temperatūra daug kur 5–10, vietomis Vakarų Lietuvoje 0–4 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje (5 cm aukštyje) šalnos užfiksuotos tik Skuode (-1,3 laipsnio) ir Kretingoje (-0,3 laipnio), tačiau buvo ir kitose šiaurės vakarinių rajonų vietovėse“, – skelbė tarnyba.

Visgi grupės „Orai ir klimatas Lietuvoje“ specialistas Gytis Valaika turi gerą žinią ir ramina: tai gali būti jau paskutinis šaltų orų pasispardymas.

„Galbūt tai jau paskutinė pavasario šalna, nes kitą savaitę įsivyraus labiau lietuviškai vasarai būdingi orai. Žinoma, šalnų gali pasitaikyti net ir birželį, bet taip nutinka retai.

Be to, reikėtų vėl labai vėsios oro masės, kad šalnos galėtų paryčiais susiformuoti. Šalnas stabdo tai, jog naktys būna labai trumpos (per trumpas atvėsimo laikas)“, – skelbė jis.

Sinoptikai taip pat turi gerų naujienų. Po lietingo ir vėsaus savaitgalio sugrįš šiltesni orai, nors krituliai ir neskubės trauktis.

Šeštadienio dieną dangus beveik visur apniuks, o pragiedrulių bus tik vakariniame pakraštyje. Daug kur lis, rytuose gana intensyviai ir smarkiai. Vėjas išliks silpnas, nepastovios krypties, 5–10 m/s.

Aukščiausia temperatūra šalies rytuose sieks tik 9–11 laipsnių šilumos, o vakaruose dar turėtų sušilti iki 12–17 laipsnių.

Sekmadienio naktį stiprės anticiklono gūbrys. Dangus giedrės, trumpai palis jau tik nakties pradžioje šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas išliks silpnas, dalyje vietovių nusidrieks rūkas.

Oras vės iki 3–8 laipsnių šilumos, vietomis, daugiausia šiaurės vakariniuose rajonuose, dirvos paviršiuje galimos šalnos iki 2 laipsnių šalčio.

Sekmadienio dieną mažai debesuotą dangų aptrauks sparčiai kylantys kamuoliniai debesys. Lietaus jie atneš labai nedaug, tik kai kur šalies vakaruose iškris vienas kitas lašas. Oras jau šils sparčiau ir įdienojus temperatūra pasieks 15–20 laipsnių šilumos.

Pirmadienį Lietuva bus tarp dviejų frontinių sistemų. Naktis bus mažai debesuota ir sausa. Dieną debesuotumas didės, vakariniame pakraštyje ir rytiniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus kiek juntamesnis.

Naktį temperatūra pažemės iki 4–9 laipsnių šilumos, o dieną bus malonesnė 18–23 laipsnių temperatūra, tik vakariniuose rajonuose vietomis numatoma 14–17 laipsnių šilumos.

Antradienį ir trečiadienį šalis išliks netoli žemo slėgio sričių. Vietomis numatomi trumpalaikiai lietūs. Naktimis temperatūra jau nekris žemiau nei 5–10 laipsnių, o dienomis laikysis 16–21, kai kur 22–24 laipsnių šiluma.