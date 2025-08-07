Po vėsių ir lietingų dienų – geros žinios: pranešė, kada mėgausimės saulėtais ir šiltais orais

Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
2025 m. rugpjūčio 7 d. 05:58
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Ketvirtadienio naktį vakariniuose, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, naktį kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje 15–17, dieną 18–23 laipsniai.
Penktadienio naktį be žymesnio lietaus, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 20–25 laipsniai.
Šeštadienį kai kur trumpai palynos. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 21–26 laipsniai.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas vakarų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, pajūryje iki 18, dieną 19–24 laipsniai.
