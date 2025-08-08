Italijoje – karščio banga: oro temperatūra šoks iki žmogui pavojingos ribos

Meteorologai prognozuoja, kad šeštadienį Florencijoje bus 40 laipsnių Celsijaus, o Alpių mieste Bolzane – 38.
Romoje numatomi 36 laipsniai, Neapolyje – 35, taip pat nuo didelio karščio ypač kentės Toskanos, Emilijos-Romanijos ir didysis Romos regionas.
Prognozuojama, kad karščio banga tęsis mažiausiai savaitę, t. y. ilgiau nei iki rugpjūčio 15 dienos, kai Italijoje bus švenčiama katalikiška Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė. Ši šventė Italijoje tradiciškai laikoma pačiu vasaros įkarščiu.
Išskyrus turistines vietas, daugelis parduotuvių ir restoranų bus uždaryti.
Valdžios institucijos paskelbė perspėjimus dėl karščio keliuose miestuose ir patarė žmonėms, ypač vyresnio amžiaus ir turintiems sveikatos problemų, kiek įmanoma vengti fizinio krūvio.
Daugelis kurortų skundžiasi, kad turistai šiemet išleidžia mažiau pinigų, o paplūdimiuose esantys gultai lieka tušti. Vartotojų apsaugos asociacijos tai aiškina didelėmis kainomis.