Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
GamtaOrai

Sinoptikų prognozėje – permainos: pranešė, kur klius lietaus, ir įspėjo, kada tikėtis pokyčių

2025 m. rugpjūčio 8 d. 05:44
Lrytas.lt
Penktadienio naktį be žymesnio lietaus, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 20–25 laipsniai.
Daugiau nuotraukų (30)
Šeštadienį kai kur trumpai palynos. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 21–26 laipsniai.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas vakarų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, pajūryje iki 18, dieną 19–24 laipsniai.
„Kalbant apie artimiausių dienų orus, sulauksime malonių permainų. Dėl augančio atmosferos slėgio pamažu įsivyraus sausesni ir dažniau saulėti orai.
Likusiomis savaitės dienomis daug kur trumpai palis. Vyraus lietuviškai vasarai būdinga oro temperatūra, apie 20–25 laipsniai.
Naują savaitę stiprėjant aukšto slėgio sistemai lietaus tikimybė sumažės ir todėl nuo antradienio keletui dienų turėtų įsivyrauti sausesni orai, o taip pat bus šilčiau“, – feisbuke skelbė Hidrologijos ir meteorologijos tarnyba (Meteo.lt).
orai LietuvojesinoptikaiOrai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.