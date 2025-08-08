Sinoptikų prognozėje – permainos: pranešė, kur klius lietaus, ir įspėjo, kada tikėtis pokyčių

Šeštadienį kai kur trumpai palynos. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 21–26 laipsniai.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas vakarų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, pajūryje iki 18, dieną 19–24 laipsniai.
„Kalbant apie artimiausių dienų orus, sulauksime malonių permainų. Dėl augančio atmosferos slėgio pamažu įsivyraus sausesni ir dažniau saulėti orai.
Likusiomis savaitės dienomis daug kur trumpai palis. Vyraus lietuviškai vasarai būdinga oro temperatūra, apie 20–25 laipsniai.
Naują savaitę stiprėjant aukšto slėgio sistemai lietaus tikimybė sumažės ir todėl nuo antradienio keletui dienų turėtų įsivyrauti sausesni orai, o taip pat bus šilčiau“, – feisbuke skelbė Hidrologijos ir meteorologijos tarnyba (Meteo.lt).
