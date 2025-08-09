Atsibodo liūtys? Sinoptikė paskelbė, kaip atrodys savaitgalis: pradėkite planuoti

Vietomis pirmoje nakties pusėje iš tankesnių debesų dar spės negausiai palyti. Po vidurnakčio kai kur formuosis tirštokas rūkas. Dvelks vos juntamas pietvakarių, vakarų vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos apie 9–14 laipsnių, pajūryje bus 15–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną šalis liks aukšto slėgio sūkurio įtakos zonoje.
Palis tik kai kur. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas, daugiausia iš pietvakarių. Popietę termometrai rodys 21–26 laipsnius.
Sekmadienio naktį situacija menkai keisis. Vakariniuose rajonuose praslinks trumpalaikiai lietūs, kai kur suboluos rūkas. Vėjas bus silpnas. Paryčiais oras atvės iki 10–15 laipsnių, tik Kuršių nerijoje bus vienu kitu laipsniu šilčiau.
Sekmadienio dieną mūsų šalį pasieks okliuduotas atmosferos frontas. Debesų sparčiai daugės. Daug kur nušniokš trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Pūs smarkokas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, vėjas. Per perkūniją galimas jo sustiprėjimas iki 15–18 m/sek. Aukščiausia temperatūra sieks 20–25 laipsnius.
Pirmadienį iš pietvakarių artinsis dar vienas anticiklonas. Vyraus nepastoviai debesuoti orai, vietomis trumpai palis. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas pūs 5–10 m/sek. greičiu. Saulei tekant oras atvės iki 11–16 laipsnių, o po vidudienio sušils iki 20–24 laipsnių.
Iki savaitgalio įsitvirtinęs anticiklonas leis pasimėgauti sausesniais orais. Vėjas bus ramus, temperatūra po truputį kils aukštyn.
