Iš sinoptikės – gera žinia dėl ilgojo Žolinės savaitgalio orų

„Drėgni ciklonai pagaliau trauksis, o virš beveik visos Europos su sausais, ramesniais ir šiltais orais įsitvirtino anticiklonas, vardu Julia. Tik Baltija ir Lietuva pora dienų bus kiek vėsesnėje to anticiklono šiaurės rytinėje dalyje, pūs šiek tiek stipresniais vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Dar ir pasitraukusių ciklonų debesų likučiai mus pačioje savaitės pradžioje gali labai nedideliu lietučiu kartais palaistyti. Nuo savaitės vidurio ramus, sausas ir šiltas anticiklonas pagaliau Skandinaviją, Baltiją ir visą Rytų Europą uždengs – tad Žolinių šventę sutiksime gerokai įkaitę ir tik švelnaus pietryčių vėjo šiek tiek gaivinami. Ateinantis savaitgalis gali būti permainingas, pagal dabartinius duomenis, labiausiai tikėtina, šeštadienį galime trumpo, su perkūnija lietaus sulaukti. Sekmadienis vėl sausesnis, bus vis dar šilta. Kol kas! Tokios, tikrai džiugios naujienos iš orų kanceliarijos…“, – skelbia sinoptikė Elvyra Latvėnaitė.
Pirmadienį, rugpjūčio 11-osios nakties pradžioje gali su perkūnija palyti šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, vėliau be lietaus, dieną irgi gali silpnai palyti, daugiausia dienos pradžioje irgi šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12m/s. Naktį 10–14°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C, dieną 19–24°C, vėsiausia pajūryje.
Antradienį, rugpjūčio 12 -osios naktį ženklesnio lietaus, dieną gali kai kur šiek tiek palyti, įdienojus daugiausia šiauriniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 3–7m/s, dieną 6–11m/s. Naktį 10–14°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C, dieną 19–24°C, vėsiausia pajūryje.
Trečiadienį, rugpjūčio 13-osios naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, daugiausia vakarinėje pusėje, dieną nedidelis lietus gali nulyti, daugiausia šiaurinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 9–13°C, šilčiausia pajūryje 14–17°C, dieną 21–26°C, vėsiausia pajūryje.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, dieną pietryčių 4–8m/s. Naktį 9–13°C, šilčiausia pajūryje 14–16°C, dieną 23–28°C.
Penktadienį, rugpjūčio 15 d. be lietaus. Vėjas pietryčių naktį 3–7m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 12–17°C, šilčiausia pajūryje, dieną karštis 26–30°C.
Šeštadienį, rugpjūčio 16 d. protarpiais, su perkūnija palis, daugiausia dieną. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarų 6–11m/s. Naktį 16–20°C, dieną 23–27°C, vėsiausia pajūryje.
Sekmadienį, rugpjūčio 17 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 3–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 13–18°C, dieną 23–27°C, vėsiausia pajūryje 20–22C°C.
