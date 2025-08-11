Savaitės orų prognozėje – vis mažiau lietaus ir 30 laipsnių karštis: skelbia, kur kais labiausiai

Antradienio naktį debesuotumas bus nepastovus, kai kur nežymiai palynos. Vėjas aprims iki 4–9 m/sek. ir daugiausia pūs iš vakarų. Paryčiais oras atvės iki 10–15 laipsnių šilumos, pajūryje gali būti laipsniu kitu šilčiau.
Antradienio dieną bus ir tankių debesų, ir giedresnio dangaus plotų, įdienojus ir po pietų vietomis trumpai, bet daugiausia negausiai palis. Pūs vakarų, šiaurės vakarų vėjas, 7–12 m/sek. greičiu. Popietę sušils iki 19–24 laipsnių.
Trečiadienio naktį debesys prasisklaidys, lietaus nenumatoma. Vakarų, šiaurės vakarų vėjas nurims. Pragiedrėjus ir vėjui nurimus vietomis susidarys rūkas. Naktis bus gaivi, temperatūra kris iki 9–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną mūsų šalies orus lems anticiklonas. Dangumi plauks nelabai tankūs debesys, dažnai švies saulė. Lietaus tikimybė bus maža. Pūs nestiprus, nepastovios krypties vėjas. Į šalį pradės skverbtis šiltesnio oro masė, temperatūra popietę pakils iki 20–25 laipsnių.
Ketvirtadienį mūsų šalies orus ir toliau lems anticiklonas. Naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį vėjas bus silpnas, dieną papūs nestiprus rytų, pietryčių vėjas. Naktis bus vėsi, rytą temperatūra kris iki 8–13 laipsnių, truputį šilčiau bus tik Kuršių nerijoje, o dieną lepins vasariška 22–27 laipsnių šiluma.
Penktadienį orai mažai keisis, tik bus dar šilčiau. Naktį dangus daugiausia bus giedras, dieną – mažai debesuotas. Lietaus tikimybė maža. Naktį vėjas bus vos juntamas, dieną pūs nestiprus pietryčių, pietų vėjas. Naktį temperatūra pažemės iki 10–15 laipsnių šilumos, dieną pakils iki 24–29, pietvakariniuose rajonuose kai kur ir 30 laipsnių.
Pagal dabartinius duomenis šeštadienį debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, šiluma keliais laipsniais nuslūgs, o sekmadienį lietaus tikimybė sumažės, tačiau su šiaurės vakarų vėju plūstelės dar gaivesni orai.
