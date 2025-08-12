Sinoptikė atskleidė, kokie orai lauks ilgąjį šventinį savaitgalį: ne tokie, kaip skelbta anksčiau

„Anticiklonas, vardu Julia, su sausais, ramiais , šiltais, kai kur ir gerokai, orais įsikūrė beveik virš visos Europos. Tik virš šiaurinės Baltijos ir Skandinavijos audringesni ir drėgnesni ciklonai kol kas „šeimininkauja“– pas mus rytoj dar gaivoku vėjeliu dvelks ir vėsesnius oro srautus iš šiaurės, šiaurės vakarų ir virš Baltijos ir Lietuvos prilaikys dienomis nedidelę šilumėlę turėsime, o naktys jau vėsa dvelks.
Nedideliu lietučiu pačioj savaitės pradžioj gali dar kai kur, daugiausia šiaurės rytiniam ir rytiniam pakraštuke, šiek tiek palaistyti. Nuo trečiadienio bus jau kiek šilčiau, o nuo ketvirtadienio dar šilčiau ir jau be lietaus.
Žolinių šventė bus sausa, šilta (ne tokia karšta, kaip buvo anksčiau laukta), su gaiviu pietryčių vėjuku. Šeštadienį per Skandinaviją ir Baltiją turėtų „prasmukti“ ciklono slėnis su atmosferos frontų sistema, šiltu, kai kur smarkesniu ir trankesniu lietučiu, palaistyti, bus dar gana šilta, tik vakariniai rajonai atvės. Sekmadienį irgi palis, bet bus bus jau vėsiau.
Kitos savaitės pradžioje irgi šiek tiek tai vienoj, tai kitoj Lietuvos pusėj nulis, pūs stipresnis šiaurės vakarų vėjas, bus vėsiau“, – toliau rašė sinoptikė.
Antradienį, rugpjūčio 12 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 3–7m/s, dieną 6–11m/s. Naktį 10–14°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C, dieną 19–23°C, vėsiausia pajūryje.
Trečiadienį, rugpjūčio 13-osios naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, daugiausia vakarinėje pusėje, dieną nedidelis lietus gali nulyti, daugiausia šiaurinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 9–13°C, šilčiausia pajūryje 14–17°C, dieną 21–25°C, vėsiausia pajūryje ir šiaurės rytiniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 14 d. be lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietryčių 4–8m/s. Naktį 9–13°C, šilčiausia pajūryje 15–17°C, dieną 23–26°C, šilčiausia vakaruose, pietvakariuose, pietuose.
Penktadienį, rugpjūčio 15 d. Žolinės, be lietaus. Vėjas pietryčių naktį 3–7m/s, dieną 5–10m/s. Naktį 10–15°C, šilčiausia pajūryje, dieną 24–28°C.
Šeštadienį, rugpjūčio 16 -osios naktį be lietaus, rytą ir dieną trumpas lietus, ar liūtys su perkūnijom nušniokš Vėjas naktį pietų, pietvakarių5–10 m/s, dieną pietvakarių, vakarų 7–12 m/s. m/s. Naktį 14–19°C, vėsiausia šiaurės vakaruose, šiaurėje, dieną 24–27°C, vėsiausia vakariniuose rajonuose 21–23°C.
Sekmadienį, rugpjūčio 17– osios naktį dar palis, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 7–12m/s. Naktį 11–16°C, dieną 20–25°C, vėsiausia pajūryje.
Pirmadienį, rugpjūčio 18 d. šiek tiek palis, daugiausia dieną. Vėjas naktį vakarų, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 11–16°C, dieną 18–22°C, vėsiausia pajūryje.
Antradienį, rugpjūčio 19 -osios naktį nedidelis lietus šiaurės rytuose, rytuose, dieną palis daug kur, sausiausia turėtų būti vakariniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 12–17°C, šilčiausia pajūryje, dieną 19–24°C, vėsiausia pajūryje.
Orai ir klimatas Lietuvojeorai LietuvojeVasara
Rodyti daugiau žymių