Naujausia sinoptikų prognozė ilgajam savaitgaliui: nusiteikite ir 30 laipsnių karščiui

2025 m. rugpjūčio 13 d. 05:45
Meteo.lt sinoptikai prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis Lietuvoje išliks sausi ir šilti orai – krituliai numatomi tik šeštadienį.
Trečiadienį žymesnio lietaus neprognozuojama – dangų daugiausia dengs nedideli debesys. Termometro stulpeliai po pietų pakils iki 21–26 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį taip pat išliks saulėta ir sausa. Vėjas pūs iš rytų, naktį bus vos juntamas, o dieną jo greitis sieks 3–8 m/s.
Naktį oras atvės iki 9–14 laipsnių, Kuršių nerijoje – iki 16 laipsnių, o dieną temperatūra šoktels iki 23–28 laipsnių šilumos.
Penktadienį, minint Žolines, lietaus tikimybė toliau išliks labai nedidelė. Pūs pietryčių, pietų vėjas, naktį vos juntamas, dieną – 4–9 m/s.
Temperatūra naktį sieks 10–15 laipsnių, Kuršių nerijoje – iki 17, o dieną kaitins 25–30 laipsnių šiluma. Tai bus turbūt karščiausia savaitės diena.
Šeštadienį orai taps permainingesni – daug kur numatomas trumpas lietus, vietomis jis gali būti lydimas perkūnijos.
Vėjas pūs iš pietryčių, pietų, tačiau dieną pasisuks į šiaurės vakarų kryptį ir sustiprės iki 8–13 m/s. Naktį temperatūra sieks 14–19 laipsnių, dieną – 24–29 laipsnius.
Sekmadienį lietaus tikimybė vėl sumenks. Vėjas suksis iš šiaurės vakarų, šiaurės ir pūs vidutiniu, 6–11 m/s, stiprumu. Naktį atvės iki 9–14 laipsnių, dieną šils iki 20–25 laipsnių.
Pagal dabartines prognozes, naujos savaitės pradžia taip pat išliks sausa.
