Nusiteikite karštai dienai, po kurios – pokyčiai: skelbia, kada šalį užklos lietaus debesys

Papūs juntamesnis pietų vėjas, 4–9 m/sek. greičiu. Su pietų vėju į šalį plūstelės dar šiltesnio oro masė, antroje dienos pusėje šils iki 24–29, pietvakariniuose rajonuose kai kur ir 30 laipsnių.
Šeštadienį per šalį slinks šaltasis atmosferos frontas. Debesuotumas bus nepastovus, tiek naktį, tiek dieną didesnėje šalies dalyje numatomi trumpalaikiai lietūs, vietomis su perkūnija. Galingesni debesys vietomis neš intensyvias liūtis, gali pasitaikyti stipresnių vėjo gūsių.
Naktį nestiprus vėjas daugiausia pūs iš pietų, pietvakarių, o dieną vėjas suksis iš šiaurės vakarų ir sustiprės, gūsiai kai kur sieks 15 m/sek.
Naktis bus šilta, temperatūra nekris žemiau 14–19 laipsnių, bet dieną ims plūsti vėsesnio oro masė ir temperatūra jau nekils aukščiau 21–26 laipsnių.
Sekmadienį mūsų šalies orus lems žemesnio slėgio laukas. Naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatomi trumpi lietūs, dieną galima perkūnija.
Naktį pūs ramesnis, dieną stiprokas šiaurės vakarų vėjas, dieną vietomis gūsiai sieks 15–17 m/sek. Naktį vės iki 9–14, pajūryje 15–17 laipsnių, dieną šils iki 17–22 laipsnių.
Pirmadienį bus debesuoti su pragiedruliais orai, naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas aprims. Naktį temperatūra pažemės iki 8–13, pajūryje 14–16, dieną pakils iki 18–23 laipsnių.
Antradienį turėtų būti giedresni, sausesni ir šiltesni orai.
