Naujausia sinoptiko žinia – praneša, kada sulauksime staigių permainų

Antradienį ir trečiadienį oras įkais iki 26 laipsnių
Savaitės pirmoje pusėje Lietuvoje vyraus šilti orai, vietomis iškris trumpalaikiai lietūs.
Pasak P. Starkaus, antradienio naktį lietaus tikimybė bus labai nedidelė. Taip pat aprims vakarinių krypčių vėjas, o žemiausia temperatūra šalyje daug kur pasiskirstys tarp 8–13 laipsnių šilumos. Šilčiau, tarp 14–16 laipsnių, bus pajūryje.
Dieną situacija keisis nežymiai.
„Žymesnio lietaus neprognozuojama, gali nebent lašas kitas iškristi kur nors šiaurės vakaruose. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas. Oras šils iki 21–26 laipsnių“, – prognozuoja P. Starkus.
Trečiadienį orai išliks panašūs, tik daugiau rajonų gali sulaukti lietaus.
Pasak sinoptiko, trečiadienio naktį krituliai daugiausia numatomi šiaurės vakaruose. Naktį taip pat gali aprimti vėjas, o temperatūra nukris iki 10–15, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos.
Dieną niūresni ir lietingesni orai prognozuojami šiaurės vakariniuose rajonuose. Tuo metu pietryčiuose turėtų būti daugiau saulės. Vis tik įdienojus lietaus sulauks didžioji šalies dalis.
„Įdienojus dangus ims niaukstytis ir ten, o trumpalaikis lietus praslinks per daugelį rajonų. Vietomis, didesnė tikimybė pietrytiniuose rajonuose, lietų popietę lydės perkūnija. Vėjas iki vakaro visoje šalyje pasisuks iš šiaurės vakarų, šiaurės, kuriam laikui bus stipresnis“, – sako P. Starkus
Tuo metu oro temperatūra pasiskirstys tarp 18–23 laipsnių šilumos. Pietiniuose rajonuose bus šilčiau – kai kur dar spės sušilti iki 24–26 laipsnių.
Nuo ketvirtadienio – vėsesnės ir dienos, ir naktys
Nuo ketvirtadienio orai šalyje pradės vėsti. Pirmieji pokyčiai bus jaučiami jau naktį, kuomet oro temperatūra nukris iki 5–10 laipsnių šilumos. Kiek šiltesnė naktis bus Kuršių nerijoje, kur temperatūra sieks 11–13 laipsnių šilumos.
Tiesa, naktis, pasak sinoptiko, bus gana giedra, tad trumpai palis tik kur ne kur.
Dieną bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik vietomis. Pastovios krypties neturintis vėjas išliks vos juntamas.
Vis tik ketvirtadienio dieną, kaip ir naktį, daug kur atvės.
„Nepaisant ramaus oro, temperatūra sunkiai kils aukščiau 18–23 laipsnių“, – nurodo P. Starkus.
Vėsūs ir lietingi orai vyraus ir penktadienį.
Penktadienio naktis išliks mažai debesuota ir sausa, oro temperatūra sieks 6–11, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos.
Vis tik dieną į šalį ir vėl sugrįš krituliai – iki vakaro daug kur palis. Tuo metu aukščiausia temperatūra sieks 18–23 laipsnių.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių