Sinoptikė perspėja apie laukiančius orus: gali užklysti audringas ciklonas

Antroje savaitės pusėje vyraus vėsesni ir drėgni orai, o savaitgalį prognozuojamas audringesnis ciklonas, galintis atnešti gausesnių kritulių ir stipresnį vėją.
Pasak sinoptikės Elvyros Latvėnaitės, savaitės pradžia bus tik trumpas šilumos dvelksmas, kurį greitai pakeis orai primenantys rudeniškus.
„Antradienį jau su kiek šiltesniais orais(bet tik dieną), mus trumpam pasieks anticiklono, vardu Kyra šiaurinė dalis.
O virš Skandinavijos stiprėja naujas drėgnesnis ciklonas, vardu Roger, su savo banguotu atmosferos frontu susijungs su pietvakariuose esančiu nedideliu ciklonu ir jau trečiadienį, pradedant šiaurės vakariniais, šiauriniais rajonais šaltasis atmosferos frontas keliaus, šiek tiek palaistys, vėl vėsesnius orus su savimi „tempsis“, bet kol dieną pasieks pietinę ir rytinę Lietuvos pusę, ten dar kiek šiltesniais orais pasidžiaugsim, o pavakare ten su jau pasiekusiu lietučiu perkūnija gali sudundėti.
Vėliau, su ramesniais, be stipresnio vėjo ir menkoku lietumi, bet vėsokais orais ciklonų sistema per Rytų Europą nutįs iki Juodosios jūros. Savaitgalyje virš Baltijos ir Lietuvos jau gali kiek audringesnis ciklonas užsisukti, turėtų daugiau palyti, stiprės visokių krypčių vėjai. Panašūs orai laikysis ir kitos savaitės pradžioje. Dėl vieno dalyko orų modeliai sutaria– po permainingų oro temperatūrų savaitės pradžioje, antra jos pusė ir savaitgalis gali būti dar vėsesni, ypač naktimis“, – rašė sinoptikė.
„Antradienį, rugpjūčio 19 -osios naktį be lietaus, įdienojus gali šiek tiek palyti šiaurės vakariniam, šiauriniam pakraštuke. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 8–13°C, šilčiausia pajūryje, dieną 20–25°C.
Trečiadienį, rugpjūčio 20 -osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, rytą pradedant šiaurės vakariniais, šiauriniais rajonais pradės lyti, dieną lietaus debesys, keliaus per Lietuvą , protarpiais laistydami. Popietę pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose galima perkūnija. Vėjas naktį vakarų 4–8 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, stipresnis pajūryje. Naktį 10–14°C, pajūryje 15–17°C, dieną 20–24°C, pajūryje, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose 14–19°C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 21 -osiosnaktį gali šiek tiek palašnoti pajūryje, dieną trumpai, palis, popietę daugiausia šiauriniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus, dieną šiaurės, šiaurės rytų 4–8 m/s. Naktį 6–11°C, šilčiausia pajūryje, dieną 17–22°C.
Penktadienį, rugpjūčio 22 d. šiek tiek gali palyti, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 7–12°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 19–24°C.
Šeštadienį, rugpjūčio 23 d. protarpiais palis, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną galima perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje gūsiai iki 17 m/s. Naktį 8–13°C, vėsiausia šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose, rajonuose, dieną 14–18°C.
Sekmadienį, rugpjūčio 24 d. protarpiais palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį 7–12°C, pajūryje 13–16°C, dieną 14–18°C.
Pirmadienį, rugpjūčio 25 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 7–12°C, pajūryje 13–16°C, dieną 14–18°C.
Antradienį, rugpjūčio 26 d. naktį be ženklesnio lietaus, dieną jau lis, kai kur daugokai. Vėjas vakarų 6–11 m/s. Naktį 6–11°C, pajūryje 12–14C, dieną 14–18°C“, – likusios savaitės orus apžvelgė ji.
