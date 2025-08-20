Žinios, kurios šviečia.
Po saulėtų dienų – pokyčiai: grįžta trumpi lietūs su perkūnija

2025 m. rugpjūčio 20 d. 05:50
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Trečiadienio dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, pereinantis į šiaurės vakarų, šiaurės, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos, skelbia Meteo.lt.
Ketvirtadienį kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės vakarų, 4–9 m/s, pajūryje iki 13 m/s, dieną nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 5–10, Kuršių nerijoje 11–13 laipsnių šilumos, dieną 18–22 laipsniai.
Penktadienio naktį vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas silpnas. Temperatūra 6–11, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
