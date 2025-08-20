Po saulėtų dienų – pokyčiai: grįžta trumpi lietūs su perkūnija

Ketvirtadienį kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės vakarų, 4–9 m/s, pajūryje iki 13 m/s, dieną nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 5–10, Kuršių nerijoje 11–13 laipsnių šilumos, dieną 18–22 laipsniai.
Penktadienio naktį vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas silpnas. Temperatūra 6–11, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
