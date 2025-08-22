Oras vis labiau primins apie artėjantį rudenį: laukia lietingas ir vėsus savaitgalis

Šeštadienio naktį dalyje vietovių debesys praretės, tankesni išliks tik šiaurės vakaruose. Trumpalaikis lietus labiausiai tikėtinas vakariniuose rajonuose. Dar labiau sustiprės vakarų, pietvakarių vėjas, pajūryje jo gūsiai sieks 15–18 m/sek. Žemiausia temperatūra bus 7–12, pajūryje – 13–15 laipsnių.
Šeštadienio dieną šalis išliks ciklono įtakos zonoje. Daugelyje rajonų palis. Kai kur lietų lydės perkūnijos griausmas. Vėjas krypties nekeis, išliks gūsingas, retkarčiais jo greitis sieks 15–18 m/sek. Oras šils vos iki 14–19 laipsnių.
Sekmadienį situacija daug nesikeis. Naktį debesys praretės, palis jau tik vietomis, daugiausia va-kariniuose rajonuose. Vėjas truputį aprims, gūsingas išliks tik pajūryje. Temperatūra nukris iki 6–11, pajūryje – iki 12–14 laipsnių.
Sekmadienio dieną debesys vėl užklos dangų, ne kartą praslinks trumpi lietūs. Kai kur griaudės perkūnija. Stiprokas vėjas daugiausia pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Oras šils iki 14–19 laipsnių.
Pirmadienį debesys išliks tankūs. Naktį trumpai palis tik vietomis, pajūryje intensyviai, o dieną vėl lis beveik visoje šalyje. Vėjas išliks stiprokas. Naktį oras vės iki 7–12, pajūryje – iki 13–14 laipsnių, o dieną laikysis kuklūs 14–19 laipsnių.
Antradienį ryškesnių permainų nebus. Naktį vietomis, dieną vėl daug kur numatomas trumpalaikis lietus. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 6–11 laipsnių, dieną laikysis 15–20 laipsnių.
Remiantis dabartiniais duomenimis, nuo trečiadienio orai gerės. Lietus atsitrauks, o temperatūra vėl bus truputį aukštesnė.
