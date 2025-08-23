Pasiruoškite: oras smarkiai atvės, šalį laistys liūtys

Šeštadienio dieną šalis išliks ciklono įtakos zonoje. Daugelyje rajonų palis. Kai kur lietų lydės perkūnijos griausmas. Vėjas krypties nekeis, išliks gūsingas, retkarčiais jo greitis sieks 15–17 m/sek. Oras šils vos iki 14–19 laipsnių.
Sekmadienį situacija daug nesikeis. Naktį debesys praretės, palis jau tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas truputį aprims, gūsingas išliks tik pajūryje. Temperatūra nukris iki 5–10, pajūryje – iki 11–13 laipsnių.
Sekmadienio dieną debesys vėl užklos dangų, ne kartą praslinks trumpi lietūs, kai kur gali iškristi kruša. Kai kur griaudės perkūnija.
Stiprokas vėjas daugiausia pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Oras šils iki 14–19 laipsnių.
Pirmadienį debesys išliks tankūs. Naktį trumpai palis tik vietomis, pajūryje intensyviai, o dieną vėl lis beveik visoje šalyje. Vėjas išliks stiprokas. Naktį oras vės iki 7–12, pajūryje – iki 13–14 laipsnių, o dieną laikysis kuklūs 13–18 laipsnių.
Antradienį ryškesnių permainų nebus. Naktį vietomis, dieną vėl daug kur numatomas trumpalaikis lietus. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 6–11 laipsnių, dieną laikysis 15–20 laipsnių.
Remiantis dabartiniais duomenimis, nuo trečiadienio orai gerės. Lietus atsitrauks, o temperatūra vėl bus truputį aukštesnė.
