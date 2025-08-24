Sinoptikai įspėja apie savaitės pabaigą – su trenksmu: kai kur kris kruša ir griaudės perkūnija

Stiprokas vėjas daugiausia pūs iš vakarų, šiaurės vakarų. Oras šils iki 14–19 laipsnių.
Pirmadienį debesys išliks tankūs. Naktį trumpai palis tik vietomis, pajūryje intensyviai, o dieną vėl lis beveik visoje šalyje. Vėjas išliks stiprokas. Naktį oras vės iki 7–12, pajūryje – iki 13–14 laipsnių, o dieną laikysis kuklūs 13–18 laipsnių.
Antradienį ryškesnių permainų nebus. Naktį vietomis, dieną vėl daug kur numatomas trumpalaikis lietus. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 6–11 laipsnių, dieną laikysis 15–20 laipsnių.
Remiantis dabartiniais duomenimis, nuo trečiadienio orai gerės. Lietus atsitrauks, o temperatūra vėl bus truputį aukštesnė.