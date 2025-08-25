Savaitės orų prognozė: nuo ketvirtadienio – kardinalūs pokyčiai

Antradienio naktį debesys prasisklaidys, trumpai palis tik vietomis, dažniau ir intensyviau lis tik vakariniame šalies pakraštyje, čia galima ir perkūnija. Vakarų, šiaurės vakarų vėjas aprims iki 5–10 m/sek., tik pajūryje vėjas bus stipresnis, gūsiai sieks 15 m/sek. Paryčiais oras atvės iki 6–11 laipsnių, prie jūros laikysis 12–14 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną bus ir tankių debesų, ir giedresnio dangaus plotų, per daugelį rajonų slinks trumpi lietūs, kai kur sugriaudės perkūnija. Vėjas bus ramesnis nei ankstesnėmis dienomis, vakarų, šiaurės vakarų vėjas pūs 6–11 m/sek. greičiu. Temperatūra kils iki 14–19 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį ciklonas nutols ir sustiprės aukštesnio slėgio laukas. Debesys prasisklaidys, trumpai palis tik kai kuriose vietovėse. Vėjas nurims iki 3–8 m/sek. ir daugiausia pūs iš vakarų. Pragiedrėjus ir vėjui nurimus vietomis susidarys rūkas. Naktis bus gaivi, paryčiais liks tik 5–10 laipsnių šilumos, prie jūros bus 11–13 laipsnių.
Trečiadienio dieną orai bus gražesni ir sausesni. Debesuotumas nuolat keisis, tik kai kur praslinks vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis, tačiau daugelyje rajonų diena bus sausa. Nestiprus vėjas daugiausia pūs iš vakarų, pietvakarių, 4–9 m/sek. greičiu. Temperatūra popietę pakils iki 17–21 laipsnio.
Ketvirtadienio naktį vyraus mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Vėjas papūs iš pietų, pietryčių, 3–8 m/sek. greičiu. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 6–11 laipsnių šilumos, šilčiau bus tik Kuršių nerijoje.
Ketvirtadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus tikimybė maža. Pietryčių vėjas pūs 5–10 m/sek. greičiu. Pietryčių vėjas pagaliau atplukdys vasarišką šilumą, temperatūra antroje dienos pusėje pakils iki 20–25 laipsnių, pietvakariniuose rajonuose kai kur gali būti dar laipsniu kitu šilčiau.
Penktadienį mūsų šalies orus lems žemesnio slėgio laukas, tačiau būsime šiltojoje jo dalyje. Vyraus nepastoviai debesuoti orai, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas daugiausia pūs iš pietryčių, pietų, vidutiniu stiprumu. Į šalį plūstelės labai šilto oro masė, todėl naktį temperatūra nekris žemiau 13–18 laipsnių šilumos, o dieną temperatūra kils iki 23–28 laipsnių, pietiniuose rajonuose kai kur šils net iki 29–30 laipsnių.
Pagal dabartinius duomenis paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta.
Orų prognozėorai Lietuvojeoro temperatūra
Rodyti daugiau žymių