Per Lietuvą slenka audros debesys: žemę ir kelius užklojo storas sluoksnis ledėkų

2025 m. rugpjūčio 26 d. 14:34
Po darganos ir rekordiškai vėsių dienų – dar viena nemaloni gamtos staigmena. Dalį Lietuvos nubalino krušos ledėkai, vietomis ant kelio nuo jų susidarė net provėžos, o gyventojai jau juokauja, kad su tokiais orais greit prireiks ir žieminių padangų.
Vaizdais socialiniuose tinkluose suskubo dalintis gyventojai. Iš užfiksuotų vaizdų panašu, kad daugiausia ledėkų kliuvo Mažeikiams, Anykščiams ir jų apylinkėms, bet debesys užklydo ir į Kretingą, Biržus, o prieš 15 val. smarkios liūties lydimi keli ledėkai iškrito ir Varėnoje. 
„Žiema tai žiema. Kur pažvelgsi – visur balta“, – kalbėjo kadrais iš Anykščių pasidalijusi Danguolė.
„Vaizdo įraše iš Mažeikių rajono, 2025 m. rugpjūčio 26 d. apie 13:45 val., matyti intensyvi kruša – kelias padengtas ledukais, eismas vyksta sudėtingomis sąlygomis“, – skelbė ir meteo.lt.
„Žieminių padangų reikia“, – po įrašu juokavo internautai.
Daug kritulių įvairiose Lietuvos vietose rodo ir meteo.lt radarai.
Gyventojai taip pat dalijosi ir užfiksuotomis žaibų nuotraukomis, praneša apie intensyvias liūtis kitose Lietuvos vietose.
Visgi artimiausios dienos, žada sinoptikai, jau bus šiltesnės.
Trečiadienio naktį vietomis trumpai palis. Kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra 3–8, Kuršių nerijoje 9–11 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje galima silpna šalna iki 1 laipsnio šalčio.
Dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Vėjas pietvakarių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra sieks 16–21 laipsnį šilumos.
Ketvirtadienio naktį kai kur truputį palis, dieną be žymesnio lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietryčių, 4–9 m/s.
Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje 12–14, dieną jau vėl vasariški 21–26 laipsniai šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija.
Vėjas pietryčių, pietų, dieną pereinantis į pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 24–29, pajūryje 21–23 laipsniai šilumos.
