Sinoptikai įspėja – šią naktį kai kur numatoma šalna, bet yra ir gerų žinių

Nors lietuviai suskubo juokauti apie jau reikalingas žiemines padangas, sinoptikai sako, kad į šalį trečiadienį sugrįš šiluma.
Tiesa, dar vieną vėsų siurprizą gali pateikti ateinanti, trečiadienio naktis, mat žemės paviršių kai kur, tikėtina, nubalins šalna.
„Lietaus nemažai, todėl šalna labai „ant klaustuko“. Tikėtina, kad naktį, prasisklaidžius debesims, Žemaitijoje, gali temperatūra dirvos paviršiuje nukristi iki 0 laipsnių.
Jei ir bus, tai bus labai silpna ir lokaliai fiksuojama šalna, bet tikimybė yra, kad kai kur žemės paviršius gali apšerkšnyti“, – portalui Lrytas sakė meteo.lt sinoptikas Vytautas Patašius.
Tačiau yra ir labai gerų žinių. Jau rytoj, sakė sinoptikas, Lietuvos orus pradės lemti stiprėjantis anticiklonas.
„Mūsų orams įtaką darys aukštesnio slėgio sritis, tad vis po truputį, po truputį, orai šils. Jau rytoj, trečiadienį, lietaus tikimybė nedidelė, numatoma 16–21 laipsnis šilumos.
Tokių reiškinių kaip kruša, kaip šiandien pasitaikė, jau nebeturėtų būti“, – kalbėjo V.Patašius.
O štai dar malonesnis bus ketvirtadienis. Anot specialisto, nors naktį gali kai kur palyti, diena numatoma be žymesnių kritulių, o termometrų stulpeliai lips iki 21–26 laipsnių padalos.
Orai nejauks ir savaitgalio planų. Penktadienio naktį jau numatoma 13–18 laipsnių, ir, nors tiek penktadienį, tiek šeštadienį sulauksime lietaus, šiluma lepins dar labiau.
„Naktį vietomis, dieną daug kur palis, kai kur gal ir su perkūnija, bet penktadienio dieną numatoma 24–29 laipsniai.
Sekmadienį jau mažiau ir lietaus, tik vietomis turėtų palyti. Temperatūra taip pat išliks aukštesnė – 12–17 naktį ir 21–26 laipsniai dieną. Nors lietus sugrįš, bet šiluma nepasitrauks“, – žadėjo sinoptikas.
