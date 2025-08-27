Rugpjūčio pabaigoje – ir šalnos, ir perkūnija: pamatykite, kaip gamta atrodė šįryt

„Antradienio dieną daug kur trumpai palijo, griaudėjo perkūnija. Vietomis iškrito nedidelė kruša, tačiau buvo vietovių kur ji žemės paviršių nuklojo itin gausiai.
Aukščiausia oro temperatūra siekė tik 14–18 laipsnių šilumos. Naktį palijo tik vietomis.
Žemiausia oro temperatūra siekė 3–8, aplink Kuršių marias – apie 10 laipsnių šilumos.
Vietomis dirvos paviršiuje buvo susiformavę šalnos“, – rašoma Meteo.lt „Facebook“ paskyroje.
Po kelių vėsių ir nemalonių dienų pagaliau sulauksime permainų. Meteo.lt skelbia, kad jau sugrįžta vasariška šiluma.
Trečiadienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Pūs pietvakarių, pietų, 4–9 m/s vėjas.
Temperatūra šią dieną kils jau aukščiau nei praėjusiomis – termometrai rodys tarp 16–21 laipsnio šilumos.
Ketvirtadienio naktį kai kur truputį palis, bet vėjas išliks silpnas, o ir temperatūra jau kils aukščiau – tarp 6–11, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių.
Ketvirtadienio diena numatoma sausa, pūs pietryčių, pietų, 4–9 m/s vėjas.
Temperatūra kils dar aukščiau ir ketvirtadienio dieną jau džiugins 21–26 laipsniai šilumos.
Penktadienio naktį vietomis palis, tačiau termometrų stulpeliai kils dar aukščiau – tarp 13–18 laipsnių.
Penktadienio dieną jau daug kur trumpai palis, kai kur gali sugriaudėti ir perkūnija, pūs 6–11 m/s vėjas.
Visgi temperatūra kils dar aukščiau – iki 24–29, pajūryje 21–23 laipsnių šilumos.
