Vėl vasara – temperatūra šoktels dar aukščiau, tačiau skelbia ir apie tuoj sugrįžtančius debesis

2025 m. rugpjūčio 28 d. 05:49
Lrytas.lt
Meteo.lt skelbia, kad artimiausios dienos ir toliau lepins vasariška šiluma, nors greit ir vėl užsuks lietaus debesys.
Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Pūs pietryčių, 5–10 m/s vėjas.
Temperatūra kils iki vasariškų 20–25, pietuose kai kur iki 27 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį vietomis palis. Pūs pietryčių, pietų, tik dieną pereinantis į pietvakarių vėjas, 6–11 m/s greičiu.
Ši naktis bus gerokai šiltesnė nei praėjusios – termometrai rodys 13–18 laipsnių.
Penktadienio dieną termometrų stulpeliai kops dar aukščiau – iki 24–29 laipsnių, tik pajūryje bus 21–23 laipsniai šilumos.
Visgi į šalį užsuks lietaus debesys, daug kur nulis trumpi lietūs, kai kur juos palydės perkūnija.
Šeštadienį daug kur trumpai taip pat palis, kai kur gali sugriaudėti perkūnija.
Pūs besikeičiančios krypties, 5–10 m/s vėjas.
Naktis vėl bus šilta – tarp 13–18 laipsnių. Dieną numatomi 23–28, pajūryje 20–22 laipsniai šilumos.
