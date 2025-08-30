Įspėja apie permainas: šiluma nesitrauks, bet kai kur – liūtys ir perkūnijos griausmas

Sekmadienio naktį dangumi plauks tankūs debesys, palis jau daugelyje vietovių, gali sugriaudėti ir perkūnija. Kai kur susidarys rūkas. Vėjas bus silpnas. Paryčiais atvės iki 13–18 laipsnių.
Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, vietomis, didžiausia tikimybė rytiniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, bet žymiau nesustiprės, pūs 5–10 m/sek. greičiu.
Diena išliks vasariškai šilta, temperatūra kils iki 20–25 laipsnių.
Pirmadienį, rugsėjo 1-ąją, mūsų šalies orus lems aukštesnio slėgio laukas. Bus ir tankesnių debesų, ir giedro dangaus plotų, lietaus būti neturėtų.
Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas. Naktį vėjas bus silpnas, dieną pūs nestiprus šiaurės rytų, rytų vėjas. Naktį vės iki 10–15, dieną šils iki 20–25 laipsnių.
Antradienį artės žemesnio slėgio laukas. Debesuotumas bus nepastovus, naktį lietaus tikimybė maža, o dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį temperatūra pažemės iki 10–15, dieną pakils iki 23–28 laipsnių.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje trumpai palis, išliks perkūnijos tikimybė. Naktį vės iki 12–17, dieną šils iki 20–25 laipsnių.
