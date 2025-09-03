Dalyje Lietuvos – liūtys ir nuvirtę medžiai

Gyventojai socialiniuose tinkluose ėmė dalintis ir nuvirtusių medžių vaizdais.
„Ukmergė link Vilniaus“, – rašė įrašu su nuvirtusiu medžiu feisbuke pasidalijęs vyras.
Meteo.lt sinoptikas Vytautas Sakalauskas portalui Lrytas sakė, kad kai kur intensyvesni lietaus debesys išties fiksuoti, tačiau pavojingi reiškiniai matavimo stotis aplenkė.
„Pavojingų reiškinių stotys nefiksavo. Utenos ir Vilniaus apskritis, Varėną užkabino debesys. Kur pataikė, kur nepataikė, stočių kol kas labai nekabino. Vakare gal dar, iki vidurnakčio tokių liūčių gali pasitaikyti, vėliau orai nurims“, – sakė sinoptikas Vytautas Sakalauskas.
Meteo skelbia, kad ketvirtadienio naktį Rytų Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Daug kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Žemiausia temperatūra 13–18, vakariniuose rajonuose kai kur 10–12 laipsnių šilumos.
Dieną kai kur, daugiausia rytiniuose rajonuose, trumpas lietus, perkūnija. Rytą vietomis rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 23–28 laipsniai šilumos.
Penktadienio dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 11–16, dieną 23–28 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, silpnas, dieną pereinantis į pietų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 23–28 laipsniai šilumos.