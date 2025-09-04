Šiluma nesitraukia, bet įspėja dėl trumpų liūčių: vienai šalies daliai jų klius daugiau

Sinoptikai skelbia, kad ketvirtadienio dieną kai kur, tačiau daugiausia rytiniuose rajonuose, numatomas trumpas lietus, vietomis jį palydės perkūnija. Rytą vietomis nusidrieks ir rūkas.
Pūs nepastovios krypties, 5–10 m/s vėjas.
Visgi šalta tikrai nebus, temperatūra sieks 23–28 laipsnius šilumos.
Penktadienio dieną kai kur taip pat numaromas trumpas lietus, galima ir perkūnija. Naktį ir rytą vietomis vėl nusdrieks rūkas, pūs silpnas vėjas.
Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 11–16, dieną 23–28 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs, kai kur sugriaudės perkūnija.
Naktį pūs pietryčių, silpnas, dieną pereinantis į pietų, pietvakarių, 5–10 m/s vėjas.
Naktis bus pora laipsnių šiltesnė nei praėjusi, termometrai rodys 12–17 laipsnių, o dieną numatomi 23–28 laipsniai šilumos.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių