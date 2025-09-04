Sinoptikė įspėja: dalį šalies nuskalaus liūtys, kai kur gali pažirti kruša

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė skelbia, kad orai neramūs, nors ir šilti bus ir artimiausiomis dienomis, o ketvirtadienio popietę kai kur gali pažirti ir kruša.
„Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. protarpiais su perkūnija palis šiaurės rytinėje, rytinėje ir pietrytinėje pusėje, gausiau ir su smarkesne perkūnija įdienojus, kai kur per perkūniją net ir su nedideliais ledėkais. Vėjas nepastovus 4–8 m/s, temperatūra dieną 23–27°C, šilčiausia pietuose, pietryčiuose.
Penktadienį, rugsėjo 5-osios nakties pradžioje trumpai, su perkūnija nulis rytinėje Lietuvos pusėje, vėliau be lietaus, daug kur rūkai nusidrieks, dieną protarpiais, su perkūnija nulis. Vėjas rytų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį 15–17°C vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose 12–14°C, dieną 23–27°C.
Šeštadienį, rugsėjo 6 d. protarpiais su perkūnija palis, dieną daug kur gausokai ir su trankesne perkūnija. Naktį vėl kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas naktį pietryčių, dieną suks į pietvakarius 6–11 m/s, vakariniam pakraštuke 8–13 m/s.. Naktį 14–17°C, dieną 24–27°C, vakariniuose rajonuose 21–23°C.
Sekmadienį, rugsėjo 7 d. šiek tiek palis, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 12–14°C, rytiniuose rajonuose apie 16°C, dieną 20–25°C.
Pirmadienį, rugsėjo 8 d. protarpiais šiek tiek palis, daugiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 10–15°C, dieną 22–26°C.
Antradienį, rugsėjo 9 d. be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą vėl rūkai nusidrieks. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–16°C, dieną 22–26°C.
Trečiadienį, rugsėjo 10 d. be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą vėl rūkai nusidrieks. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį 12–17°C, dieną 22–26°C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 11 d. turėtų su perkūnija palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį 14–18°C, dieną 24–28°C“, – skelbė sinoptikė.
