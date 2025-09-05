Lietuvoje užfiksuotas karščio rekordas

Ankstesnis šios dienos rekordas užfiksuotas vos prieš metus (2024–09-05) Marijampolėje, tuomet temperatūra pakilo iki 29,5 laipsnio (t. y. 0,2 laipsnio žemiau nei šiandien).
Šiemet tai jau 20-as aukščiausios oro temperatūros rekordas. Per visus 2024 metus iš viso tokių buvo 18, 2023 metais – 16, 2022 m. – 13, o 2021 m. – 6.
Įdomu tai, jog per pastaruosius 5 metus šilumos rekordai būna išmatuojami net ~10 kartų dažniau nei šalčio.
Štai ir šiemet pasitaikė tik 2 žemiausios ir net 20 aukščiausios oro temperatūros rekordų.
Ateinančiomis dienomis vasariškai šilti orai nesitrauks.
Šeštadienį daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, 5–10 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 24–29, pajūryje 21–23 laipsniai.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija , naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį nepastovios krypties, 2–7 m/s, dieną pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 22–27 laipsniai.
Pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Kai kur perkūnija , naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 21–26 laipsniai.
Antradienį be žymesnio lietaus. Vėjas pietryčių, rytų, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai. Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, naktį 2–7 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 21–26 laipsniai.
