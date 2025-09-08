Vasarinių rūbų dar prireiks: šią savaitę žada ir 26 laipsnių karštį

Antradienio naktį atplauks tankesni debesys, tačiau lietaus jie atnešti neturėtų. Silpnas vėjas daugiausia pūs iš rytų. Dėl tankesnių debesų naktis bus nešalta, temperatūra pažemės iki 11–16 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažnai švies saulė. Lietaus tikimybė bus maža, nebent vakarop į pietinius rajonus užklys vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis. Pūs daugiausia rytų vėjas, 5–10 m/sek. greičiu. Antroje dienos pusėje sušils iki 21–25 laipsnių.
Trečiadienio naktį vyraus mažai debesuoti orai, tik vietomis, didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose, praplauks tankesni debesys, gali trumpai palyti. Nestiprus vėjas pūs iš rytų, pietryčių, 4–9 m/sek. greičiu. Paryčiais oras atvės iki 11–16 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną dangumi plauks nelabai tankūs debesys, netrūks saulės spindulių. Vietomis susikaups storesni lietaus kamuoliniai debesys iš kurių nulis trumpalaikis vasariškas lietus, kai kur pažaibuos ir pagriaudės. Sustiprės pietryčių vėjas, pūs 7–12 m/sek. greičiu. Toliau laikysis šilti orai, temperatūra kils iki 21–26 laipsnių.
Ketvirtadienio naktį debesys sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palis nebent nakties pradžioje ir tik kai kuriose vietovėse. Iš vakarų pradės spaustis ciklonas, todėl pietryčių vėjas išliks stiprokas, pūs 7–12 m/sek. greičiu. Naktis bus šilta, temperatūra nekris žemiau 13–18 laipsnių.
Ketvirtadienio dieną iš pietvakarių pamažu artės atmosferos frontas. Pradedant pietvakariniais rajonais dangų ims dengti vis storesni debesys, tačiau lietus atkeliaus tik vėlyvą popietę ar vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Pietryčių vėjas įsismarkaus dar labiau, vietomis gūsiai sieks pavojingus 15–18 m/sek. Temperatūra kils iki 21–26 laipsnių, tik dėl stipraus vėjo nebus labai malonu.
Penktadienio naktį per šalį ims tįsti minėtas atmosferos frontas, todėl vyraus debesuoti orai, daugelyje rajonų numatomas lietus. Vėjas suksis iš pietų, pietvakarių ir šiek tiek aprims. Vės iki 12–17 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną bus debesuoti su pragiedruliais orai, taip pat daugelyje vietovių palis. Vidutinio stiprumo vėjas daugiausia pūs iš pietų. Temperatūra dėl debesų ir lietaus nekils taip aukštai kaip ankstesnėmis dienomis, šils iki 17–22 laipsnių.
Pagal dabartinius duomenis savaitgalį vietomis palis, temperatūra mažai skirsis nuo penktadienio.
