Artėjant savaitgaliui sinoptikas įspėja, kur pagrūmos perkūnija: dėl kitos savaitės – nemaloni žinia

Pradedant vakariniais rajonais debesys po truputį retės, pasirodys saulė, tik rytiniuose rajonuose iki pat vakaro dangus gali išlikti apniukęs. Rytiniuose rajonuose pirmoje dienos pusėje tęsis ištisinio pobūdžio lietus, vėliau palis tik trumpai ir negausiai.
Likusioje šalies dalyje iki pietų orai bus sausesni, vėliau formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesys iš kurių vietomis trumpai palis, sugriaudės perkūnija. Vėjas daugiausia pūs iš pietų, 7–12 m/sek. greičiu. Temperatūra didesnėje šalies dalyje kils iki 19–24 laipsnių, tik rytiniuose rajonuose daug kur šils vos iki 15–18 laipsnių.
Šeštadienio naktį atmosferos frontas pasitrauks. Debesuotumas bus nepastovus, trumpai palis tik vietomis. Pietų vėjas aprims iki 3–8 m/sek. Pragiedrėjus ir vėjui nurimus vietomis nusidrieks rūkas. Paryčiais oras atvės iki 9–14, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienio pirmoje dienos pusėje dangus bus giedresnis, lietaus tikimybė maža. Po pietų į vakarinę šalies pusę atplauks tankesni debesys, čia daug kur palis, gali pagrūmoti perkūnija, o šalies rytuose daug kur išliks giedresni ir sausesni orai. Vėjas pūs iš pietų, pietryčių, 5–10 m/sek. greičiu. Diena bus nešalta, temperatūra kils iki 19–24 laipsnių.
Sekmadienį iš vakarų priartės naujas atmosferos frontas. Tankesni debesys slinks per vakarinę šalies dalį, šalies rytuose debesų bus mažiau. Vakarinėje šalies pusėje daug kur palis, išliks perkūnijos tikimybė, o šalies rytuose trumpai palis tik kai kuriose vietovėse.
Vėjas daugiausia pūs iš pietryčių, naktį ramiau, dieną stipriau. Naktį temperatūra pažemės iki 12–17 laipsnių šilumos, o dieną vėl kils iki 19–24 laipsnių.
Pirmadienį per šalį praslinks minėtas atmosferos frontas. Naktį daug kur, dieną vietomis, daugiausia rytiniuose rajonuose, palis. Vėjas daugiausia pūs iš pietų, vidutiniu stiprumu. Naktį vės iki 11–16, dieną šils iki 18–23 laipsnių.
Antradienį ir trečiadienį mūsų šalies orus lems ciklonas, todėl naktimis vietomis, dienomis daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktimis vyraus 10–16, dienomis 16–22 laipsniai šilumos.
Orų prognozėLietuvos hidrometeorologijos tarnybaRuduo
Rodyti daugiau žymių