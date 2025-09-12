Vėjas medį įvertė į vilniečių balkoną – tarp krūvos iškvietimų skambėjo ir kaltinimai institucijoms

Vėjo padarinių neišvengė ir vilniečiai. Vilniuje, Kauno gatvėje, stichija medį atrėmė į daugiabutį, o šakos atsidūrė trečiojo aukšto balkone. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė pranešė, kad gelbėtojai grandininiu pjūklu šaką, atsidūrusią balkone nupjovė, medį aptverė „Stop juosta“, o informaciją perdavė Vilniaus miesto savivaldybės įmonei UAB „Grinda“.
Visgi šios vietos gyventojai sako, kad nelaimės buvo galima išvengti, o Vilniaus miesto savivaldybės šį medį nukirsti prašė dar 2020-ųjų kovą.
„Noriu atkreipti dėmesį į medį, esantį Kauno g. 12, Vilnius, vidiniame kieme. Medis atrodo senas, galimai pūvantis, su džiūstančiomis šakomis. Nerimą kelia tai, kad šis medis gali kelti grėsmę šalia esantiems pastatams ar žmonėms.
Neturiu kaimynų surinktų įrodymų ar dokumentų, tačiau kreipiuosi savo iniciatyva, vadovaudamasis nuogąstavimu dėl galimos rizikos. Medžio būklė per pastaruosius metus pastebimai blogėja.
Prašau atlikti patikrinimą ir pateikti atsakymą dėl galimų veiksmų. Jei reikės – galiu nurodyti tikslią medžio vietą ar pateikti nuotraukas“, – anuomet savivaldybei adresuotame laiške rašė Ruslanas (pavardė redakcijai žinoma).
Vyras sakė, kad raštiško atsakymo nesulaukė, nors kaimynai savivaldybės darbuotojos aplink medžius vaikštinėjančius matė.
„Klausimas kyla, kodėl nesiekė iš anksto apsaugoti, nesiima prevenciškai veiksmų“, – svarstė gyventojas.
Vilniaus miesto savivaldybei klausimai su prašymu pakomentuoti išsiųsti, gavę atsakymą publikaciją papildysime.
Vėjas siautė visoje Lietuvoje
Vėjas siautėjo ne tik Vilbiuje. Per praėjusią parą ugniagesiai gelbėtojai 72 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies, automobilių, pastatų ir elektros laidų nuvirtusių medžių: Kauno apskrityje sulaukta 13 iškvietimų, Alytaus aps. – 11, Klaipėdos aps. – 9, Panevėžio aps. – 7, Vilniaus aps. – 6, Marijampolės aps. – 7, Šiaulių aps. – 6, Tauragės aps. – 5, Utenos aps. – 3. Dar 6 iškvietimai gauti penktadienį, nuo 6 val. iki 10 val. ryto.
Medžiai apgadino ir 12 automobilių, o vienas lapuotis Lazdijų r. iškart apgadino net 4 transporto priemones. Visgi sinoptikai žada kad vėjas rims.
Penktadienio dieną daug kur palis, Vakarų Lietuvoje vyraus trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas daugiausia pietų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24, rytiniuose rajonuose daug kur 15–18 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas daugiausia pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomi trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.