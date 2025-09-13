Sinoptikė įspėja dėl kontrastingų savaitgalio orų

Šeštadienį daug kur palis, šils iki 24 laipsnių
Šeštadienio naktį kai kur gali iškristi vienas kitas lašas lietaus, formuosis pavienė perkūnija. Tuo metu temperatūra nukris iki 10–15 laipsnių šilumos, paryčiais vietomis formuosis rūkas.
Vis tik dieną sinoptikė prognozuoja daugiau kritulių.
„Dangus bus nepastoviai debesuotas. Popietinėmis valandomis ims formuotis daug kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpi lietūs. Kai kur griaudės perkūnijaׅ“, – sako I. Daunoravičiūtė.
Nepaisant to, diena išliks pakankamai šilta – įdienojus temperatūra kils iki 19–24 laipsnių šilumos.
Sekmadienį laikysis labai panašūs orai. Anot sinoptikės, tiek naktį, tiek dieną dalį rajonų nuplaus trumpalaikiai lietūs. Oro temperatūra naktį svyruos tarp 12–17 laipsnių, o dieną džiugins vasariška 19–24 laipsnių šiluma.
Tiesa, dieną sustiprės pietryčių vėjas. Prognozuojama, kad jo gūsiai gali siekti 9–14 m/s.
Nauja savaitė į šalį įneš darganos
Naują savaitę gyventojai pasitiks ne itin maloniais orais. Anot I. Daunoravičiūtės, pirmadienį naujas ciklonas iš vakarų atgins lietingus ir vėjuotus orus.
„Visą parą daugelyje rajonų slinks trumpas lietus, gali sugriaudėti ir perkūnijos. Pietinių krypčių vėjas liks apysmarkis, iki 8–13 m/s“, – sako ji.
Vis tik naktis išliks šilta ir temperatūra bus apie 12–17 laipsnių, o dieną šils iki 17–22 laipsnių šilumos.
Antradienį orų permainų taip pat nebus daug. Tiek naktį, tiek dieną ir toliau daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis galima perkūnija.
Pasak sinoptikės, ir toliau stiprės pietų, pietvakarių vėjas, jo gūsiai sieks iki 9–14 m/s. Naktis bus kiek vėsesnė – temperatūra sieks 10–15, o dieną oras šils iki 18–23 laipsnių šilumos.
