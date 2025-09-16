Įpusėjus rugsėjui – meteorologų žinia, kas laukia antroje pusėje

Rugsėjo pirmoji pusė buvo gerokai šiltesnė nei daugiametė norma. Vidutinė rugsėjo 1–15 d. laikotarpio oro temperatūra Vilniuje buvo +18,3 °C, o Klaipėdoje +18,2 °C (anomalijos siekė, atitinkamai, +4,3 ir +2,9 laipsnio). Per praėjusią pusę mėnesio visos dienos buvo šiltesnės už 1991–2020 m. laikotarpio vidurkį. Vidutiniškai šilčiausios Lietuvoje pasitaikė rugsėjo 3–7 ir 11 d., o šalčiausia buvo rugsėjo 1 ir 12–13 dienomis.
Kalbant apie kritulius, pirmoji mėnesio pusė (dėl pastarųjų keleto lietingesnių dienų) buvo drėgnesnė už įprastą vidurkį. Vietomis Vakarų Lietuvoje jau yra pasiekta viso mėnesio norma. Šiuo metu (per pusę mėnesio) šalyje pasiekta apie 70 proc. mėnesio normos (~42 mm). Vis dėlto, kritulių kiekio skirtumas tarp skirtingų Lietuvos vietovių siekia net iki 11–12 kartų.
Tarp Vilniaus ir Klaipėdos skirtumas siekia apie 5 kartus: Vilniuje (Trakų Vokėje) iškrito 21,1 mm (37 proc. rugsėjo mėn. normos), o Klaipėdoje buvo išmatuota 107,3 mm (~136 proc.). Viso rugsėjo mėn. kritulių kiekio norma sostinėje siekia 57 mm, o uostamiestyje – 79 mm.
Saulės spindėjimo trukmės reikšmė Lietuvoje šiuo metu yra didesnė nei pusės mėnesio daugiametis vidurkis, išmatuota 58 proc. rugsėjo mėnesio normos. Vilniuje pasiekta 61 proc., o Klaipėdoje – 49 proc. normos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, antroji mėnesio pusė bus šiltesnė ir drėgnesnė (ypač Vakarų Lietuvoje) nei vidutiniškai (1991–2020 m.).
sinoptikaimeteorologijaoro temperatūra
