Kelias dienas Lietuvą dar skalbs lietūs, o tada – pokyčiai

2025 m. rugsėjo 18 d. 05:42
Artimiausiomis dienomis orai primins apie įsibėgėjusį rudenį, tačiau sinoptikai ragina nenusiminti. Bent trumpam vasariški orai dar užsuks.
Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpai palis. Pūs pietvakarių, vakarų vėjas, jo greitis sieks 9–14 m/s, o pajūryje gūsiai gali sustiprėti iki 15–17 m/s.
Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 16–21 laipsnio šilumos.
Penktadienį orai bus dar drėgnesni – daugelyje rajonų prognozuojamas trumpas lietus. Pietvakarių vėjas išliks stiprokas, 8–13 m/s, o naktį pajūryje ir dieną kai kur sulauksime gūsių iki 15–17 m/s.
Naktį temperatūra kris iki 11–16 laipsnių, dieną šils iki 17–22 laipsnių.
Šeštadienį orai pradės keistis – lietaus bus mažiau, jis numatomas tik vietomis ir bus nedidelis. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, 8–13 m/s greičiu.
Naktį laikysis 12–17 laipsnių šiluma, dieną termometrai rodys jau vasariškus 20–25 laipsnius.
Sekmadienį taip pat numatomi tik trumpi, negausūs lietūs. Pietvakarių, pietų vėjas bus ramus – 5–10 m/s.
Naktį temperatūra svyruos tarp 11–16 laipsnių, o dieną šils iki 21–26 laipsnių.
Visgi sinoptikai prognozuoja, kad naujos savaitės pradžioje sulauksime atvėsimo – orai taps vėsesni ir rudeniškesni.
