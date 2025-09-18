Kelias dienas Lietuvą dar skalbs lietūs, o tada – pokyčiai

Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur trumpai palis. Pūs pietvakarių, vakarų vėjas, jo greitis sieks 9–14 m/s, o pajūryje gūsiai gali sustiprėti iki 15–17 m/s.
Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 16–21 laipsnio šilumos.
Penktadienį orai bus dar drėgnesni – daugelyje rajonų prognozuojamas trumpas lietus. Pietvakarių vėjas išliks stiprokas, 8–13 m/s, o naktį pajūryje ir dieną kai kur sulauksime gūsių iki 15–17 m/s.
Naktį temperatūra kris iki 11–16 laipsnių, dieną šils iki 17–22 laipsnių.
Šeštadienį orai pradės keistis – lietaus bus mažiau, jis numatomas tik vietomis ir bus nedidelis. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas, 8–13 m/s greičiu.
Naktį laikysis 12–17 laipsnių šiluma, dieną termometrai rodys jau vasariškus 20–25 laipsnius.
Sekmadienį taip pat numatomi tik trumpi, negausūs lietūs. Pietvakarių, pietų vėjas bus ramus – 5–10 m/s.
Naktį temperatūra svyruos tarp 11–16 laipsnių, o dieną šils iki 21–26 laipsnių.
Visgi sinoptikai prognozuoja, kad naujos savaitės pradžioje sulauksime atvėsimo – orai taps vėsesni ir rudeniškesni.
