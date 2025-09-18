Specialistai įspėja – po šilumos pliūpsnio laukiama ir šalnų

„Naujausia Meteo.lt sinoptikų prognozė sako, kad penktadienį sušils iki 17–22 laipsnių. Šeštadienį – iki 20–25 , sekmadienį gali išspausti net iki 22–27 laipsnius.
Iki šilumos rekordų turėtų truputį pritrūkti, bet vis tiek tokia šiluma rugsėjo antroje pusėje ir dar papuola savaitgalį. Šiuo metų laiku geriau jau nelabai gali būti.
Išnaudokit tokią progą, nes kitos savaitės viduryje bus daug vėsiau. Kaip rodo skaičiai, oro temperatūra dienomis kils tik iki 12–16 laipsnių, turėtų ir šalnos pasirodyti.
Gerai, kad bent jau dėl išaugsiančio atmosferos slėgio vyraus sausi orai, turėtų šviesti Saulė.
Žemėlapyje – oro temperatūros prognozė ~1,5 km aukštyje. Toks rodiklis gerai parodo kur yra šiltos ir vėsios oro masės (nėra dienos ir nakties ritmo svyravimų)“, – skelbė „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
