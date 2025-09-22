Savaitės orų prognozė: po vasariškos šilumos – kardinalios permainos

Didesnėje šalies dalyje palis ar padulksnos, tačiau daugiausia trumpai ir negausiai. Vėjas daugiausia pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/sek. greičiu. Į šalį plūs gerokai vėsesnio oro masė, todėl temperatūra nebekils aukščiau 15–20 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį pietrytinę šalies pusę ir toliau dengs tankūs debesys, o šiaurės vakarinėje Lietuvos pusėje debesys sklaidysis, dangus giedrės.
Pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, tačiau daugiausia trumpai ir silpnai, šalies šiaurės vakaruose vyraus sausi orai. Vėjas dažniausiai pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/sek. greičiu. Naktis bus gaivi, paryčiais oras atvės iki 6–11 laipsnių šilumos, tik prie jūros išsilaikys 12–14 laipsnių šilumos.
Antradienio dieną dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, dažnai džiugins saulės spinduliai. Trumpai ir negausiai palis tik vietomis. Vėjas papūs iš šiaurės vakarų, 6–11 m/sek. greičiu. Su šiaurės vakarų vėju į šalį toliau plūs vėsus oras, temperatūra pakils tik iki 14–18 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį vyraus mažai debesuoti orai, tik paryčiais vietomis pasirodys tankesni debesys, bet lietaus tikimybė išliks maža. Vėjas nurims iki 3–8 m/sek. ir daugiausia pūs iš šiaurės vakarų, šiaurės.
Išgiedrėjus ir vėjui nurimus temperatūra sparčiai kris, anksti rytą teliks 3–8 laipsniai šilumos, o dirvos paviršiuje vietomis numatomos 0–3 laipsnių šalčio šalnos. Šiltesnė naktis bus tik Kuršių nerijoje, čia laikysis 9–11 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną per šalį slinks tankesnių debesų zona, vietomis, daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje, trumpai palis. Sustiprės šiaurės vakarų, šiaurės vėjas, pūs 8–13 m/sek. greičiu. Diena bus labai vėsi ir nemaloni, temperatūra kils tik iki 12–16 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį mūsų šalies orus lems aukšto slėgio sritis. Vyraus mažai debesuoti orai, tik vietomis praplauks tankesni debesys. Lietaus nenumatoma. Silpnas vėjas daugiausia pūs iš šiaurės. Naktis bus šalta, rytą bus vos 1–6 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daugelyje rajonų numatomos šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio, tik Kuršių nerijoje išliks šilčiau, 7–9 laipsniai šilumos, o dieną sušils iki 12–17 laipsnių šilumos.
Penktadienį orai mažai keisis. Dangus dažnai bus mažai debesuotas, tik kartais praplauks tankesnių debesų masyvai. Lietaus nebus. Vėjas bus silpnas, nepastovios krypties. Naktį temperatūra vėl kris iki 1–6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje daug kur numatomos šalnos, šilčiau liks tik Kuršių nerijoje, o dieną sušils iki 13–18 laipsnių šilumos.
Pagal dabartinius duomenis savaitgalį aukšto slėgio sritis silps, todėl padaugės debesų, bet lietaus tikimybė išliks maža. Naktys dėl tankesnių debesų bus truputį šiltesnės, šalnos pasirodys tik vietomis, o dienomis šils iki 13–18 laipsnių.
