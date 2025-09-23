Įspėja slėpti jautrius augalus – jau ateinančią naktį kandžiosis šalnos

„Ateinančiomis šios savaitės dienomis vyraus sausi orai, tačiau naktimis formuosis šalnos. Stipriausios bus naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį ir naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Pasirūpinkite jautriais lauko augalais – vakarais juos uždenkite arba perkelkite į patalpų vidų.
Trečiadienio naktį nelis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra 1–6, pajūryje 7–10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio.
Trečiadienio dieną kai kur, daugiausia šiauriniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 12–17 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 12–16 laipsnių šilumos.
Penktadienį be lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 1–6, Kuršių nerijoje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 13–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 2–7, Kuršių nerijoje iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 13–18 laipsnių šilumos.
Sekmadienį nelis. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės rytų, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 4–9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 14–18 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų išlikti labai panašūs orai“, – skelbė sinoptikai.
Meteo taip pat primena, kad šalčiui jautrius augalus gerai apsaugos uždangalas iš fliso ar džiuto. Flisinį audinį galima karpyti, patogu uždengti nedidelius plotus. Per flisą augalą pasiekia lietaus vanduo, šviesa ir maisto medžiagos, išsaugoma dirvoje sukaupta šiluma ir drėgmė.
Ppaprastas būdas apsisaugoti nuo šalnų – drėkinimas, todėl vakare augalus reikėtų laistyti šiltu vandeniu – tai skatina šilumos kilimą iš gilesnių dirvos sluoksnių. Soduose šalnų pavojų sumažina ne tik dirvos drėkinimas, bet ir žiedų bei lajos apipurškimas vandeniu.
Augalams iki ryto nuvytus dėl šalčio, juos reikėtų laistyti ar apšlakstyti šaltu vandeniu – tai mažina temperatūros kontrastą, kurį sukelia intensyvūs rytiniai saulės spinduliai ir tikėtina, kad augalas atsigaus; prieš patekant saulei, galima tiesiogiai šildyti aplinką arba sukelti oro srautų judėjimą ventiliatoriais (labiau tinka uždaresnėms erdvėms).