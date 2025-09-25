Sinoptikai įspėja – naktimis ir toliau kandžiosis šaltukas: kur pasirodys šalnos

Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pūs iš šiaurės vakarų, šiaurės, pereinantis į šiaurės rytų, jo greitis sieks 4–9 m/s. Aukščiausiai temperatūra kils iki 11–16 laipsnių šilumos.
Penktadienis numatomas sausas, naktį kai kur susiformuos rūkas. Vėjas bus silpnas. Temperatūra naktį svyruos tarp 1–6 laipsnių, Kuršių nerijoje laikysis 7–9 šilumos.
Tuo metu ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur prognozuojamos šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio. Dieną termometrai rodys 13–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus tikimybė taip pat išliks nedidelė, naktį kai kur tvyros rūkas. Vėjas bus silpnas. Temperatūra naktį kris iki 1–6 laipsnių, Kuršių nerijoje išsilaikys 7–9 laipsniai šilumos.
Ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur pasirodys šalnos, siekiančios 0–5 laipsnius šalčio. Dieną oras sušils iki 14–18 laipsnių.
Sekmadienį nelis. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės rytų, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 4–9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 14–18 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų išlikti labai panašūs orai.
