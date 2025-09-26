Sinoptikės žinia: po šilto savaitgalio orai vės

Savaitgalis – be žymesnio lietaus
Šeštadienį Lietuvos orus lems anticiklonas, sako sinoptikė. Anot jos, šeštadienio naktis prognozuojama be lietaus, vietomis susidarys rūkas. Žemiausia temperatūra sieks vos 1–6, Kuršių nerijoje 7–9 laipsnius šilumos. Vis tik vietomis formuosis šalnos.
„Vietomis dirvos paviršiuje daug kur numatomos šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio. Varėnos apylinkėse šalnos gali būti dar stipresnės“, – pažymi T. Kaunienė.
Dieną bus nepastoviai debesuota, tačiau lietaus tikimybė išliks nedidelė. Aukščiausia temperatūra sieks 12–17 laipsnių šilumos, šilčiausia bus giedresniuose šiaurės vakariniuose rajonuose.
Sekmadienio naktį orai išliks panašūs į šeštadienio.
„Naktis bus debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Žemaitijoje kai kur formuosis rūkas. Vėjas vis dar bus silpnas“, – sako sinoptikė.
Anot jos, oro temperatūra naktį sieks iki 3–8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur, daugiausia šiauriniuose rajonuose, susidarys šalnos iki 0–3 laipsnių šalčio.
Sekmadienio dieną vietomis, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, truputį palis, rytinėje šalies pusėje oras įšils iki 12–14 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose – iki 14–17 laipsnių.
Nuo pirmadienio – dar mažiau šilumos
Prasidedant naujai savaitei orai ims vėsti dar labiau. Pirmadienio naktis turėtų apsieiti be žymesnio lietaus. Temperatūra naktį nukris iki 2–7 laipsnių šilumos, o dirvos paviršių vėl daug kur nubalins šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio, sako sinoptikė.
Tuo metu dieną, palyginti su ankstesne savaite, bus vėsiau – oras teįšils iki 11–14 laipsnių šilumos.
Panašūs orai numatomi ir paskutinę rugsėjo mėnesio dieną.