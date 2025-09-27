Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
GamtaOrai

Įspėja – dieną lepins saulė, bet naktys malonios nebus: toliau kandžiosis šalnos

2025 m. rugsėjo 27 d. 07:20
Šeštadienio dieną orus ir toliau lems aukšto slėgio sritis. Debesuotumas bus nepastovus, lietaus tikimybė išliks maža. Vėjas papūs iš šiaurės, 3–8 m/sek. greičiu. Antroje dienos pusėje sušils iki 12–17 laipsnių.
Daugiau nuotraukų (5)
Sekmadienio naktį debesuotumas nuolat keisis, lietaus tikimybė maža. Pūs šiaurės, šiaurės rytų vėjas, 3–8 m/sek. greičiu.
Paryčiais atvės iki 3–8 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje gali būti laipsniu kitu šilčiau, o dirvos paviršiuje jau tik vietomis numatomos šalnos iki 0–3 laipsnių šalčio.
Sekmadienio dieną aukšto slėgio srities įtaka sumažės. Vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, kai kur gali trumpai ir silpnai palynoti.
Vėjas pūs iš šiaurės rytų, 6–11 m/sek. greičiu. Į šalį ims plūsti dar vėsesnio oro masė, temperatūra popietę kils iki 11–16 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktis debesys šiek tiek prasisklaidys, o dieną vėl sutankės. Lietaus tikimybė tiek naktį, tiek dieną bus maža. Vėjas pūs iš šiaurės rytų, rytų, naktį 5–10 m/sek. greičiu, dieną sustiprės iki 7–12 m/sek.
Naktį vės iki 2–7, Kuršių nerijoje 9–10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje daug kur numatomos 0–5 laipsnių šalčio šalnos, o dieną sušils tik iki 10–15 laipsnių.
Antradienį ir trečiadienį bus debesuoti su pragiedruliais orai, kai kur gali trumpai ir negausiai palyti. Vėjas daugiausia pūs iš rytų, nestipriai. Naktimis vės iki 3–8, vietomis 9–10 laipsnių šilumos, vietomis numatomos nestiprios šalnos, o dienomis šils tik iki 10–16 laipsnių.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.