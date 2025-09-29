Ką sinoptikė sako apie visą savaitę: kada tikėtis saulės, o kada – lietaus

Vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Lietaus tikimybė bus nedidelė. Papūs stiprokas šiaurės rytų, rytų krypties vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 10–15 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį situacija menkai keisis. Tačiau debesų kiekis virš mūsų regiono bus didesnis. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vidutinio stiprumo vėjas ir toliau pūs iš šiaurės rytų, rytų. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 2–7 laipsnių šilumos. Ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur nušarmos šalnos iki 5 laipsnių šalčio.
Antradienio dieną saulės bus, bet dažnai ją pridengs ne itin stori debesys. Be žymesnio lietaus. Vėjas šiaurės rytų, rytų, jo greitis sieks 6–11 m/sek. Popietę termometrai rodys 10–15 laipsnių šilumą.
Naujas mėnuo prasidės labai panašiais orais kaip ir rugsėjo pabaigoje. Trečiadienį dangus bus pakankamai niūrus, tik retsykiais pasirodys saulė. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Nurims rytų, šiaurės rytų krypties vėjas. Paryčiais oras vės iki 2–7 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje daugelyje rajonų numatomos šalnos 0–5 laipsnių šalčio. Dieną sugrįš 10–15 laipsnių šiluma.
Ketvirtadienio naktis išliks be lietus, dieną kai kur iš tankesnių debesų truputį palis. Dvelks švelnus, bet vėsokas šiaurės rytų, šiaurės vėjas. Saulei tekant temperatūra svyruos tarp 0–5, Kuršių nerijoje 6–8 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio. Popietę šils jau tik iki 8–13 laipsnių.
Penktadienį slėgis virš Lietuvos pamažu kris, daugės tankesnių debesų mūsų padangėje. Vietomis negausiai ir įkyriai palynos. Vėjas bus vos juntamas. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 1–6, Kuršių nerijoje iki 8 laipsnių šilumos. Šalnos neaplenks ir šią naktį, ore kai kur, dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Aukščiausia dieną temperatūra bus 9–14 laipsnių šilumos.
Pagal dabartinius duomenis, ateinantį savaitgalį nedidelio lietaus sulauksim irgi tik kai kuriuose Lietuvos vietovėse. Stiprės pietvakarių vėjas, sekmadienio dieną prie jūros gali būti ir gūsingas. Temperatūra šeštadienį kris panašiai kaip ir penktadienį, sekmadienio naktis bus kiek šiltesnė, tačiau šalnų taip pat sulauksime, dienomis bus apie 10–15, sekmadienį kai kur ir iki 17 spės sušilti.