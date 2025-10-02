Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
GamtaOrai

Sinoptikai skelbia, kada sulauksime permainų: šiltesnį orą palydės lietus

2025 m. spalio 2 d. 05:38
Lrytas.lt
Meteo skelbia, kad kol kas orai dar išliks sausi, tačiau savaitgalį jau galime sulaukti lietaus. 
Daugiau nuotraukų (8)
Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, 4–9 m/s. Temperatūra dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Penktadienį be žymesnio lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 1–6 laipsniai šalčio, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Šeštadienį kai kur truputį palis. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų, pietryčių, 7–12 m/s.
Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis. Vėjas pietryčių, pietų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų būti truputį šilčiau.
sinoptikaiOraiOrų prognozė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.