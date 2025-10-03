Įspėjo čia gyvenančius lietuvius: smogs itin stipri audra, gūsiai sieks uraganinius

„Norvegijos meteorologijos institutas paskelbė įvairių lygių įspėjimus dėl audros „Amy“, kuri pasieks Rytų Norvegiją nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio popietės. Raudonas įspėjimas dėl itin stiprių vėjo gūsių – Skagerrako pakrantėje. Vietomis prognozuojami iki 40 m/s gūsiai (uragano stiprumas).
Raudonas įspėjimas dėl ekstremalių kritulių Telemark ir Vestfold regionuose, kur per 12 val. gali iškristi 80–100 mm lietaus.
Oranžinis įspėjimas dėl potvynių mažose ir didesnėse upėse (galioja keliose pietinėse srityse iki sekmadienio ryto). Oranžinis įspėjimas dėl stipraus lietaus ir vėjo kai kuriose Agder, Telemark ir Vestfold dalyse.
Geltonas įspėjimas galioja kitose Rytų Norvegijos vietovėse (įskaitant Drammeno ir Oslo apylinkes), kur audros intensyvumas mažesnis, bet vis tiek pavojingas“, – skelbė ambasada.
Tačiau nemalonūs orai, kaip jau skelbta anksčiau, smogs ne tik Norvegijai. Audra „Amy“ užklupo Jungtinę Karalystę, atnešdama stiprias liūtis ir vėjus didžiajai šalies daliai.
Sinoptikai teigia, kad kai kuriose vietovėse vėjo gūsiai gali siekti daugiau nei 44 m/s, nes audra artėja iš Atlanto vandenyno.
Meteorologijos tarnyba išleido geltonuosius perspėjimus Šiaurės Airijos dalims ir vakarinei bei šiaurinei Škotijai.
Platesnis, žemesnio lygio geltonas perspėjimas dėl vėjo ir stipraus lietaus buvo išleistas visai Škotijai ir Šiaurės Airijai, taip pat didelei daliai Velso ir šiaurės vakarų Anglijai.
Šimtai mokyklų Šiaurės Airijoje, imdamosis atsargumo priemonių, užsidarė anksčiau. Keltai tarp Šiaurės Airijos ir Škotijos bei keletas Škotijos geležinkelių maršrutų buvo sustabdyti.
Kaip Lrytas skelbė anksčiau, kliūti audros gali ir Beneliukso šalims, Vokietijai. Plačiau apie tai skaitykite čia.
sinoptikaiOraiAudra
