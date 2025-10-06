Ruduo įgauna pagreitį: laukia lietingos dienos, tačiau vis dar džiugins maloni šiluma

Vis tik žemesni debesys trumpą ir daugiausia negausų lietų neš tik į kai kurias šalies vietoves, didesnė tikimybė pietvakarinėje dalyje. Pūs vidutinio stiprumo pietų, pietryčių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 11–16 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį ciklonas nuo Lietuvos atsitrauks. Debesys sklaidysis, žymesnio lietaus nebelaukiama, o vienas kitas lašas iškristi galės nebent nakties pradžioje iš nykstančių debesų. Vėjas jau nebeturės pastovios krypties, bus pakankamai silpnas. Dalyje vietovių suprastės matomumas dėl tvyrojančio rūko. Temperatūra pažemės iki 2–7, kai kur 8–9 laipsnių šilumos. Jautresnėse, žemesnėse vietose dirvos paviršiuje galimos silpnos šalnos.
Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, saulėtų valandų turėtų būti daugiau. Truputį palis tik kai kur, didesnė tikimybė šiaurės vakarinėje pusėje. Dvelks nestiprus nepastovios krypties vėjas. Oras įdienojus šils iki 11–16 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį iš vakarų pamažu artės atmosferos frontas. Debesys labiausiai sutankės vakariniuose rajonuose, o rytinė dalis dar liks mažiau debesuota. Trumpo lietaus tikimybė didžiausia bus vakariniame pakraštyje antroje nakties pusėje. Pietinių krypčių vėjas išliks nestiprus, kai kuriose vietose vėl turėtų nusidriekti rūkai. Žemiausia temperatūra bus tarp 3–8 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną frontas tęs kelionę per šalį. Debesų jau visoje teritorijoje bus gana daug, vakarinė pusė nuo pat ryto iki vakaro turėtų išlikti apniukusi. Pragiedrulių dar kiek daugiau bus rytuose pirmoje dienos dalyje. Palis daug kur, bet kaip ir tankesni debesys, lietus taip pat numatomas Vakarų Lietuvoje. Pūs jau kiek stipresnis pietų, pietvakarių vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 10–15 laipsnių.
Ketvirtadienio naktį minėtasis atmosferos frontas toliau keliaus per šalį, lems didelį debesuotumą ir daug kur krentantį lietų. Naktis numatoma šilta – temperatūra nekris žemiau 6–11 laipsnių. Dieną išliksime ciklono įtakoje. Vis tik dangus apniukęs nebus, netrūks ir pragiedrulių. Daug kur iš kamuolinių debesų iškris trumpalaikis lietus. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas, bet temperatūra per daug nesiskirs – bus tarp 11–16 laipsnių.
Penktadienį orus valdys naujas ciklonas. Naktį dangus apniuks, lis beveik visur. Dieną debesys bus retesni, tačiau trumpalaikiai lietūs lankysis daugelyje rajonų. Vakarinių krypčių vėjas bus gana stiprus, retkarčiais ir gūsingas. Naktį temperatūra kris iki 6–11, o dieną bus 9–14 laipsnių šiluma.
Remiantis dabartiniais duomenimis, savaitgalį žemo slėgio sūkuriai nuo mūsų šalies neatsitrauks. Temperatūra keisis nežymiai, o lietus ir toliau kris daugelyje rajonų.