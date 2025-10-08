Pirmosios snaigės – jau netrukus: žinoma sinoptikė pranešė, kada orai pasikeis iš esmės

„Po giedresnės, bet šaltos trečiadienio nakties, ryt įdienojus mus pasieks ciklono, vardu Egbert slėnis su atmosferos frontų debesimis, pradžioje palaistys tik vakarinę pusę, vėliau jau daug kur.
Penktadienį dar vienas lietingas atmosferos frontas mus pasieks. Vėliau iš šiaurės, per Skandinaviją, link Rytų, Pietryčių Europos stiprės ir brausis visa ciklonų sistema su atmosferos frontų debesimis, dažnai kupinais gausios drėgmės ir šiam savaitgaliui ir kitos pradžiai, o gal net ir ilgiau. Šią savaitę dažnokai pūs stipresni vėjai, ypač pajūryje, kitą savaitę turėtų aprimti.
Dienomis orai kol kas pamalonins šiokia tokia šiluma, bet naktys, ypač giedresnės bus vėsokos. Pagal dabartinius duomenis kitą savaitę bus vis vėsiau, net ir šalčiau.
Naktimis jau ir oras iki nedidelių neigiamų temperatūrų atvės, o dienomis dažnai tik keli laipsniai šilumos gali tebūti, su lietumi jau ir šlapios snaigės kartais pasirodys.
Tad bobų vasara kažkur pasiklydo, mūsų pusėn net nežvilgtelėjo, tas teks laukti kitų metų“, – feisbuko paskyroje rašė žymi sinoptikė.
Trečiadienį, spalio 8-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, įdienojus palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį 2–4°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 5–8°C, dirvos paviršiuje šalnos nuo 0 iki minus 3 °C, dieną 11–16°C, vėsiausia vakariniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, spalio 9 d. lis, daugiausia naktį ir dienos pradžioje. Naktį kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas naktį pietų, dieną pietų, pietvakarių 5–10 m/s, vakariniuose rajonuose 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 7–9°C, rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose tik 2–4°C, čia dirvos paviršiuje gali tik 0 minus 3°C būti, dieną 10–15°C.
Penktadienį, spalio 10 d. lis, gausiau naktį ir rytą, dieną protarpiais palis. Vėjas vakarų 7–12 m/s, gūsiai15–17 m/s, stipresnis pajūryje. Naktį 7–9°C, šilčiausia pajūryje apie 10–12°C, dieną 12–15°C.
Šeštadienį, spalio 11-osios naktį vėl turėtų gausokai palyti, dieną vėl tik protarpiais nulis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 6–10°C, pajūryje 11–13°C, dieną 11–14°C. Sekmadienį, spalio 12 d. lis, naktį gausiau vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, dieną tik protarpiais nulis. Vėjas šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 3–8°C, vėsiausia šiaurės rytuose, rytuose, šilčiausia pajūryje, dieną 9–12°C.
Pirmadienį, spalio 13 d. protarpiais palis, bet jau gali viena kita šlapia snaigė įsimaišyti. Vėjas vakarinių krypčių 6–11 m/s. Naktį plius 1–4°C, šilčiausia pajūryje 6–8°C, dieną 6–9°C. Antradienį, spalio 14-osios naktį be ženklesnių kritulių, dieną protarpiais palis, vėl gali viena kita šlapia snaigė įsimaišyti. Vėjas vakarinių krypčių 6–11 m/s. Naktį minus 2 plius 2°C, šilčiausia pajūryje 5–8°C, dieną 6–9°C. Trečiadienį, spalio 15 d. protarpiais krituliai, vyraus lietus. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį minus 1 plius 2°C, šilčiausia pajūryje 5–8°C, dieną 4–8°C.
sinoptikaiOrų prognozėOrai ir klimatas Lietuvoje
Rodyti daugiau žymių