Skelbia apie atkeliaujančią kritulių porciją: štai kur lietus laistys pirmiausia

2025 m. spalio 8 d. 05:48
Ateinančios dvi dienos dar bus rudeniškai šiltos, tačiau nuo penktadienio orai palengva ims vėsti, skelbia meteo.
Trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose prognozuojamas lietus. Pūs pietvakarių vėjas, 7–12 m/s greičiu. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, o pietrytiniuose rajonuose vietomis pakils iki 16 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį daugiausia vakariniuose rajonuose, o dieną – daug kur palis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s.
Temperatūra naktį 5–10, pajūryje iki 12 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies dalyje kai kur bus 2–4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršiuje vietomis prognozuojamos šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną šils iki 11–16 laipsnių.
Penktadienį daug kur palis, dieną – protarpiais. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai sieks 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienį taip pat daug kur lis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai stiprės iki 15–18 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–13, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Sekmadienį kritulių išvengti nepavyks – daug kur palis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, kai kur gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje 9–11, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų dar labiau atvėsti.
