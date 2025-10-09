Šalį vėl laistys lietūs, tačiau nusiteikti reikės ir dar vienam nemaloniam reiškiniui

Ketvirtadienio dieną daug kur palis, tačiau vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Dieną šils iki 9–14 laipsnių.
Penktadienį daug kur palis, dieną – protarpiais. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 6–11 m/s, kai kur gūsiai sieks 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Šeštadienį taip pat daug kur lis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai stiprės iki 15–17 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–12, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienį kritulių išvengti nepavyks – daug kur palis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, kai kur gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje 9–11, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų dar labiau atvėsti.
