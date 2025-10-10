Dalį Lietuvos nuskalavo liūtys ir kruša: sinoptikė atsakė, ko laukti toliau

Nors ir nedidelius, bet krušos ledėkus fiksavo Varėnos, Kauno gyventojai. Birštono r. gyvenantys dalijosi ir smarkių liūčių vaizdais.
„Pavienių aktyvesnių, kamuolinių debesų tikrai yra slenkančių, ypač per centrinius rajonus. Turėjome ir keletą žaibų išlydžių, todėl smulkios krušos tikimybė tikrai buvo“, – portalui Lrytas patvirtino meteo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
Visgi artėjant vakarui krušos tikimybė mažės, nors lietaus debesys per Lietuvą slenka toliau.
O štai savaitgaliui sinoptikai žadėjo ir pirmąsias snaiges.
„Panašu, kad gal dar ir išvengsime šlapių snaigių, gal didesnė tikimybė kitos savaitės pradžioje. Aišku, vyraujanti kritulių fazė bus lietus“, – sakė sinoptikė.
Nepaisant to, kad savaitgalį sniegas dar gali ir nepasirodyti, kritulių netruks.
„Šeštadienį lietučio gausime negausaus tik vietomis, bet sekmadienis vėl ganėtinai niūrus, protarpiais lis“, – pridūrė S.Dalinkevičiūtė.
Lietų palydės ir šalnos
Šeštadienio naktį debesys trumpam prasisklaidys, tačiau jau antroje nakties pusėje pradedant vakariniais rajonais jie vėl tankės, paryčiais dangus daug kur apniuks. Lietaus šie debesys daug neatneš, negausiai palis tik vietomis. Išliks stiprokas vakarinių kryčių vėjas.
Temperatūra pažemės iki 4–9, rytinėje pusėje iki 1–3 laipsnių šilumos. Kai kur žemės paviršiuje numatomos silpnos šalnos, o štai pajūryje temperatūra išliks aukščiausia ir nekris žemiau nei 10–11 laipsnių.
Šeštadienio diena niūresnė numatoma pietrytinėje pusėje, o šiaurės vakaruose turėtų būti daugiau pragiedrulių.
Negausaus lietaus tikimybė didžiausia dienos pradžioje. Išliks stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas, jo gūsiai kai kur sieks 15–17 m/sek. Temperatūra pasiskirstys nuo 11 iki 16 laipsnių.
Sekmadienio nakties pradžioje dangus vėl daug kur pragiedrės, tačiau jau paryčiais debesys sutankės, šiaurinius rajonus pasieks lietus. Vakarinių krypčių vėjas išliks gūsingas.
Temperatūra pažemės iki 3–8, pajūryje iki 9–11 laipsnių.
Sekmadienio dieną netrūks tankių debesų, daugiau pragiedrulių tikėtis gali tik šiaurinio šalies regiono gyventojai.
Daug kur numatomas lietus, vakarop šiaurės rytuose kai kur gali įsimaišyti ir viena kita šlapia snaigė. Pūs gūsingas šiaurės vakarų vėjas, jo gūsiai daug kur sieks 15–18 m/sek. Temperatūra kils vangiau ir įdienojus tesušils iki 9–14 laipsnių.
Pirmadienį Lietuva išliks veikiama ciklono. Daug kur protarpiais lis, kai kur gali pasirodyti ir šlapių snaigių. Pūs žvarbus ir gūsingas šiaurės vakarų, šiaurės vėjas. Naktį temperatūra kris iki 2–7 laipsnių šilumos, o dieną nekils aukščiau nei 6–11 laipsnių.
Antradienį ir trečiadienį ciklonas bus šalia Lietuvos. Daug kur trumpai palis, vėjas kiek aprims. Naktimis temperatūra kris iki 2–7 laipsnių šilumos, o dienomis bus kuklūs 7–12 laipsnių šilumos.