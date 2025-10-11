Lrytas Premium prenumerata tik
Į Lietuvą skverbsis vis šaltesnis oras: dienos – drėgnos ir vėsios, naktimis kandžiosis šalnos

2025 m. spalio 11 d. 07:13
Šiltesni orai po truputį trauksis, o dienos taps gerokai vėsesnės nei iki šiol, skelbia meteo sinoptikai.
Šeštadienio dieną vietomis, daugiausia Rytų Lietuvoje, numatomas trumpas lietus. Pūs vakarinių krypčių vėjas, 8–13 m/s greičiu. Termometrai rodys 11–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienį daug kur, ypač dieną, protarpiais palis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų gūsiai sieks 15–18 m/s.
Naktį temperatūra kris iki 3–8, pajūryje – 9–11 laipsnių šilumos, kai kur numatomos šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną bus 9–14 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, o dieną daug kur prognozuojami trumpi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje iki 9, dieną 8–12 laipsnių šilumos.
Antradienį tiek naktį, tiek dieną kai kur trumpai palis, vyraus lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–6, pajūryje iki 9 laipsnių šilumos, daug kur numatomos šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną oras šils iki 7–12 laipsnių.
Trečiadienį vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Naktį temperatūra 2–7 laipsniai šilumos, daug kur dirvos paviršiuje šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną bus 8–13 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, savaitės viduryje orų pobūdis išliks labai panašus – dažni trumpi lietūs, vėsūs orai ir naktinės šalnos.
