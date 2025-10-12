Pamažu artėja žiema: pranešė, kur ir kada sulauksime pirmųjų snaigių

„Pirmadienį ir antradienį daug kur palis, tačiau vietomis kartu su lietaus lašais gali kristi pirmosios šlapios snaigės. ECMWF orų modelis didžiausią to tikimybę skaičiuoja šiaurės rytinėje šalies dalyje.
Žemėlapis iš meteologix orų svetainės. Sniegas nuo pirmadienio 02:00 val. nakties iki antradienio 02:00 val.“, – pranešama feisbuko grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
Nors vėjas didžioje šalies dalyje nurims, tačiau rudeniški orai tęsis ir pirmadienį. Nakties metu lietus numatomas vietomis, tačiau kai kur gali iškristi ir viena kita šlapia snaigė.
Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai dar pasieks 15–17 m/s. Naktį atvės iki 2–7, pajūryje iki 8–10 laipsnių šilumos, tačiau vietomis išsigiedrijus vietomis numatomos šalnos iki 3 laipsnių šalčio, pranešė Meteo.lt.
Pirmadienio diena lietingesnė. Krituliai numatomi daugelyje šalies rajonų, daugiausia lietus, bet kai kur iškris truputį šlapdribos. Vėjas taip pat šiaurės vakarų, 8–13 m/s, su vietomis stipresniais gūsiais iki 17 m/s. Dieną oras jau bus gana vėsus, termometrai rodys tik 8–13 laipsnių.
Antradienį daug kur trumpi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 6–11 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
