Laukia dar viena porcija kritulių: lietūs laistys kasdien

2025 m. spalio 15 d. 06:01
Lrytas.lt
Artimiausiomis dienomis Lietuvoje vyraus debesuoti orai, daugelyje rajonų numatomas lietus, skelbia meteo.
Trečiadienio dieną daug kur numatomas nedidelis lietus. Pūs vakarinių krypčių vėjas, 5–10 m/s greičiu. Temperatūra sieks 8–13 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį daugelyje rajonų lis. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną sustiprės iki 8–13 m/s. Naktį temperatūra svyruos nuo 2 iki 7, pajūryje – 8–10 laipsnių šilumos. Dieną oras šils iki 9–14 laipsnių.
Penktadienis taip pat numatomas lietingas – krituliai pasirodys daug kur. Vėjas bus besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 4–9, dieną – 8–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienį daug kur palis, dieną lietus bus protarpinis. Naktį pūs rytinių krypčių vėjas, 6–11 m/s, dieną – šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Naktį temperatūra sieks 2–7, o dieną – 6–11 laipsnių šilumos.
Sekmadienį jau tik kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Naktį bus 0–5, dieną – 6–11 laipsnių šilumos.
Remiantis dabartiniais duomenimis, naujos savaitės pradžioje orai išliks panašūs.
